Felix da Costa pakt nieuwe Formule E-zege in Berlijn, Frijns vierde

Voor de tweede dag op rij reden de Formule E-coureurs in Berlijn, de plek waar in negen dagen maar liefst zes races worden verreden voor de beslissing van het elektrische kampioenschap. Net als gisteren pakte Felix da Costa 's middags al pole-position. Buemi en Lynn verzekerden zich in die sessie van de startplekken meteen achter hem. De Nederlanders deden het ook goed in de kwalificatie. Zowel Nyck de Vries als Robin Frijns haalden de superpole-sessie. De mannen startten daardoor als vierde en vijfde aan de tweede krachtmeting.

Zelfs een Mercedes kan stuk: DNF voor De Vries

De start op het Tempelhof van Berlijn was iets na de klok van zeven uur goed voor Da Costa, hij behield gemakkelijk de leiding. Na een worsteling met Lynn pakte De Vries de derde plek over. Frijns bleef juist op zijn positie en kwam de eerste ronde als vijfde door. Na een paar ronden had de Limburger de snelheid alsnog gevonden en pakte hij Lynn en later zelfs De Vries voor plek drie. Lynn kon het tempo vooraan niet bijbenen en zag na de eerste tien minuten ook Lucas di Grassi en Oliver Rowland voorbijkomen. Nadat Günther zijn linker voorkant had stuk gereden, kwam er de eerste 'full course yellow'. Toen die eenmaal werd beëindigd, kende De Vries een moment van onoplettendheid en liet hij zich verschalken door Di Grassi voor P4.

De pret was echter maar van korte duur. Even later was er alweer geel over de hele baan, ditmaal voor een wielkap van Sam Bird. Dat de pret maar van korte duur was, gold in meer dramatische zin voor De Vries. Waar Di Grassi na de tweede 'full course yellow' ook de derde stek overnam van Frijns, sloeg het noodlot voor de andere Nederlander helemaal toe. Hij schoot rechtdoor en zat ineens geen gang meer in zijn Mercedes. Vanaf de vijfde plek viel hij uit. Na de nieuwe full course yellow die volgde, ontstonden er meerdere gevechten. Buemi, Di Grassi en Frijns zaten daarbij dicht op elkaar. Tot genoegen van de leidende Da Costa, die makkelijk zijn eerste attack mode kon pakken en de leiding zodoende uitbouwde. Hij liet zijn dominantie in Berlijn daarmee nogmaals zien.

Frijns vecht tevergeefs voor het podium, Da Costa domineert

Ondertussen klom Vandoorne op in de enige nog wel werkende Mercedes. Vooral de dubbele inhaalactie op Rowland en Bird voor plek vijf was indrukwekkend. Met nog een kwartier te gaan pakten de coureurs hun tweede attack mode. Even ging Di Grassi naar plek twee, maar Buemi kon hem snel terugpakken. Richting het einde van de race bleven Frijns en Di Grassi met elkaar knokken voor de derde en dus laatste podiumplek. Frijns kwam er even voorbij, maar de Braziliaan pareerde de aanval nog in dezelfde ronde.

In de laatste minuten probeerde de Limburger het nog een paar keer, maar deze pogingen slaagden niet. Het gebeurde allemaal op gepaste afstand van Felix da Costa, die een dominante race omzette in een nieuwe zege in Berlijn. Buemi pakte plek twee en Di Grassi ging mee naar het podium. Frijns en Vandoorne completeerden daarachter de top-vijf. De Belg kwam daarvoor van buiten de top-tien en pakte ook nog de snelste raceronde. Bird, Rowland, Mortara, Lotterer en Vergne scoorden punten en maakten de top-tien compleet. Vergne verloor veel terrein in de laatste ronden, maar helemaal droog kwam hij niet te staan.

Formule E ePrix Berlijn 2 - uitslag: