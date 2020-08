De Vries krijgt geldboete en gridstraf na uitvalbeurt in Berlijn

De Mercedes-coureur had in ronde 15 in de eerste bocht op de omgekeerde lay-out op luchthave Tempelhof een moment waarbij hij een wiel stevig blokkeerde. Nadat hij wijd ging en meteen vaart minderde kroop de auto langzaam richting de uitloopstrook van bocht 2, waar hij zijn auto parkeerde. De Vries stapte toen meteen uit, in plaats van dat hij wachtte op instructies van wedstrijdleider Scot Elkins. Er kwam een neutralisatie aan te pas toen De Vries de Silver Arrow 01 met assistentie van de marshals – die in aantal beperkt aanwezig zijn door de nieuwe coronavirusprotocollen van de Formule E – naar een gat in de muur duwde.

Daarvoor kreeg De Vries twee straffen. Met het uitstappen uit de auto zonder toestemming brak hij artikel 1.6 van de notities uit de rijdersbriefing en artikel 30.7 van de sportieve reglementen van de Formule E. Hiervoor kreeg hij een boete van 5.000 euro. Ook werd er een besluit genomen over het feit dat De Vries zijn auto wegduwde. “De rijder van auto #17 veroorzaakte een gevaarlijke situatie, toen hij de auto in bocht 2 duwde terwijl er andere auto’s op de baan waren.” Bij de eerstvolgende race van komende zaterdag, waarbij de traditionele lay-out van Tempelhof gebruikt wordt, wordt De Vries vijf plaatsen teruggezet op de startopstelling. Bovendien heeft hij vijf punten gekregen op zijn racelicentie, waarmee het totaal voor de Nederlander op acht komt.

Voor de uitvalbeurt lag De Vries op de vijfde positie, nadat hij plaatsen had verloren aan Lucas di Grassi en Robin Frijns. De oorzaak van de uitvalbeurt is nog onbekend, zo vertelde hij na de race: “We hadden een competitieve start van de dag en stonden op een goede startpositie om een competitieve race te rijden, maar helaas verloren we alles. Dat kan gebeuren. Het is jammer, maar wat kan ik eraan doen? We zullen natuurlijk zoeken naar de oorzaak en gaan kijken of we kunnen vinden wat er is gebeurd.”

