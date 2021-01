Alpine en Lotus onderzoeken gezamenlijke deelname FE en WEC

Donderdagochtend presenteerde de Renault Group een omvangrijk strategisch plan voor de verschillende merken. Daarin werd ook de nieuwe, uitgebreidere rol van Alpine uiteengezet. In 2020 werd al bekend dat het F1-team van Renault wordt getransformeerd tot Alpine F1, maar dat wordt aangevuld met vrijwel alle sportieve activiteiten van de Renault Group. De sportwagenbouwer gaat zich bovendien specialiseren in het bouwen van elektrische straatauto’s en als klap op de vuurpijl werd er een onderzoek naar een samenwerking met Lotus aangekondigd voor een elektrische sportwagen.

Die studie naar samenwerkingsmogelijkheden blijkt echter verder te gaan dan enkel de gezamenlijke ontwikkeling van een elektrische sportwagen. Alpine en Lotus kijken ook naar opties om samen nieuwe autosportprojecten op te zetten, waarbij de focus vooral op de Formule E en het WEC ligt. “We kijken samen naar mogelijke kansen in de autosport”, vertelde een woordvoerder van Lotus aan Motorsport.com. “Lotus heeft een rijke autosporthistorie en vele successen geboekt op de hoogste niveaus. Renault en Alpine zijn juist experts in de Formule E, Formule 1, de langeafstandsracerij en meer. Dit kan leiden tot heel interessante kansen, maar vooralsnog zijn we dat gewoon aan het ontdekken.”

De Renault Group is op dit moment al actief in zowel de Formule E als het World Endurance Championship. In de elektrische raceklasse stond Renault in eerste instantie zelf aan de start, voordat de inschrijving werd overgedragen aan Nissan. Recent maakte de Japanse fabrikant duidelijk dat het voor zichzelf nog wel een rol ziet weggelegd in de Formule E, nadat Audi en BMW in december besloten om na het seizoen 2020-2021 te vertrekken. Mochten Alpine en Lotus besluiten gezamenlijk tot de klasse toe te willen treden, dan moeten zij waarschijnlijk een bestaand team overnemen.

Wat betreft het World Endurance Championship zijn de kaarten iets anders geschud, want Alpine is zelf al in dat kampioenschap aanwezig. Sinds 2013 is de Franse fabrikant al partner van het LMP2-team Signatech en samen met die renstal maakt Alpine in 2021 de stap naar de LMP1-klasse. Dat wordt vermoedelijk een voorbereidingsjaar op een geheel nieuw WEC-programma in 2022 met een hypercar of een goedkopere LMDh-bolide.