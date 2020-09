Alpine ook naar LMP1-klasse van FIA WEC en Le Mans

Alpine, onderdeel van de Renault-groep, was de laatste jaren al actief in het wereldkampioenschap endurance als partner van het Signatech LMP2-team. Die combinatie leverde drie zeges in de klasse op in de 24 uur van Le Mans.

Voor 2021 stapt Alpine samen met Signatech en de Franse endurancespecialist Oreca op naar de LMP1-klasse. Dat doet het niet met een gloednieuwe hypercar, maar met de huidige Rebellion R-13, die ook al door Oreca werd ontwikkeld. De bestaande non-hybride LMP1 mag nog een jaar verder blijven rijden tegen de nieuwe hypercars van Toyota, Glickenhaus en ByKolles dankzij een nieuwe Balance of Performance.

De aankondiging komt een week na het nieuws dat Alpine ook de nieuwe identiteit wordt van het Renault Formule 1-team. Het team van Esteban Ocon en - vanaf 2021 - Fernando Alonso zal in de Franse tricolore worden gehuld, net zoals de Alpine LMP1-wagen. Teambaas Cyril Abiteboul moet de autosportactiviteiten van het volledige Alpine-merk in goede banen leiden en zit dus mee achter het LMP1-programma.

"Deze uitdaging is een enorme kans. We zijn de nieuwkomers in de categorie en willen het onze opponenten moeilijk maken", aldus Signatech-chef Philippe Sinault. "We zijn enorm trots op het vertrouwen dat Alpine ons heeft gegeven."

Voorbereiding op hypercar of LMDh?

Alpine stapt voor een jaar in de LMP1-klasse met de oude wagen, wat vermoedelijk een voorbereidingsjaar wordt voor een programma. Hetzij met een hypercar (LMH), hetzij met een goedkoper LMDh-prototype, dat er vanaf 2022 bij zou moeten komen. "Hypercar en LMDh vormen een nieuwe omgeving, we zullen daarover samen met Signatech beslissen", zegt Alpine competitiedirecteur Regis Fricotte. We kijken nu wat er zal gebeuren met LMH en LMDh." Ook op de identiteit van de rijders is het nog even wachten.