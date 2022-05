Drugovich bezorgt MP dominante zege in sprintrace, Verschoor elfde

Met een tiende tijd in de kwalificatie had Felipe Drugovich zich verzekerd van de pole-position voor de Formule 2-sprintrace in Spanje, maar door een gridstraf moest hij de race uiteindelijk vanaf P4 aanvangen. Calan Williams profiteerde en kreeg de pole-position in handen, voor Jake Hughes, Theo Pourchaire en Drugovich. De polesitter van Trident kon daar echter niet lang van genieten: bij de start van de formatieronde liet Williams zijn bolide afslaan, waardoor hij uiteindelijk vanuit de pits aan de race moest beginnen.

Zonder echte polesitter ging de 26 ronden tellende sprintrace in Barcelona van start en Drugovich deed dat het beste. Hij katapulteerde vanaf de vierde startplek meteen naar de leiding, voor Ayumu Iwasa, Logan Sargeant, Pourchaire en Hughes. Richard Verschoor klom intussen van zijn negentiende startplek op naar P15. Terwijl Pourchaire in de eerste fase wat terugviel, slaagde Verschoor er juist in om nog meer terrein goed te maken. De Nederlander van Trident lag na vijf ronden dertiende en kreeg de ronde erna nog een plekje cadeau, doordat Jüri Vips van de baan spinde en zodoende een safety car-fase veroorzaakte.

In de tiende ronde werd de race hervat, waarbij de koppositie van Drugovich niet in gevaar kwam. De coureur van MP Motorsport, die eveneens het kampioenschap aanvoert, slaagde er binnen enkele ronden in om achtervolger Iwasa op iets meer dan twee seconden achterstand te zetten. Drugovich wist de marge in de twintigste ronde zelfs op te krikken naar zo’n drie tellen, waarna hij dat verschil in de resterende ronden zou consolideren.

Drugovich pakte zodoende zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder al zegevierde in de hoofdrace in Jeddah. Op ruim twee tellen achterstand kwam Iwasa als tweede over de finish, terwijl Sargeant het podium completeert. Daarachter leek Jake Hughes lang op weg naar de vierde stek, maar hij had in de eerste fase te veel van zijn banden gevraagd en viel zienderogen terug. Jehan Daruvala werd zodoende vierde, voor Pourchaire, Jack Doohan en Frederik Vesti. Het laatste puntje ging naar Enzo Fittipaldi op de achtste stek, terwijl Liam Lawson en Marcus Armstrong de top-tien voltooien. Verschoor kon geen vuist maken ten opzichte van de coureurs voor hem en eindigde als elfde, nadat hij nog een plekje won doordat Clement Novalak door het grind ging in de voorlaatste ronde.

Zondagochtend om 11.35 uur gaat de hoofdrace van de Formule 2 in Spanje van start. De pole-position is dan voor Doohan.

Uitslag Formule 2 Barcelona - Sprintrace