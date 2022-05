Wel hangt er nog een vraagteken boven de winst van Felipe Drugovich in de Formule 2-hoofdrace in Barcelona. Dit vanwege een mogelijke overtreding bij zijn pitstop. De stewards gaan dit voorval na de race onderzoeken. Maar de Braziliaan zou zich zelfs een kleine straf kunnen permitteren, aangezien hij domineerde onder de Spaanse zon.

Drugovich startte de zondagse wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf de tiende plaats, maar kwam goed van zijn plek. De coureur van het Nederlandse MP Motorsport won gelijk drie plekken en lag binnen één ronde op P7. Vooraan verdedigde polesitter Jack Doohan met succes de leiding, terwijl Frederik Vesti de tweede positie overnam van Jüri Vips.

In de derde ronde moest de Safety Car naar buiten komen, zodat de stilgevallen Prema van Jehan Daruvala weggehaald kon worden. Bij de herstart in de zevende ronde behield Doohan de leiding, gevolgd door Vesti en Vips. Laatstgenoemde maakte aan het einde van de zevende ronde als eerste van de leiders zijn pitstop. Omdat de wissel van zijn linkervoorband niet vlekkeloos verliep, verloor de Est daarbij veel seconden.

Zo verliep de F2-sprintrace in Barcelona: Drugovich bezorgt MP dominante zege in sprintrace, Verschoor elfde

Vesti maakte in de tiende ronde zijn pitstop, Doohan deed dat een ronde later. Daarmee kwam de koppositie in handen van Drugovich. De klassementsleider reed een langere eerste stint en maakte pas in de zeventiende van in totaal 37 ronden zijn verplichte pitstop. Ook bij hem ging de wissel linksvoor niet probleemloos, wat hem enkele seconden kostte. Drugovich kwam als virtuele nummer drie weer naar buiten, achter Doohan en Vesti.

Op zijn versere banden was Drugovich beduidend sneller dan de concurrentie. In de twintigste ronde rekende hij Vesti in voor (de virtuele) P2, zeven ronden later moest Doohan er op het rechte stuk van start/finish ook aan geloven in het gevecht om de leiding. Drugovich kon daarna echter geen gas terugnemen. Hij moest een voorsprong opbouwen vanwege een mogelijke overtreding bij zijn pitstop, waarover de stewards zich na de race gaan buigen.

Mocht Drugovich een tijdstraf van vijf seconden krijgen opgelegd, dan nog blijft hij de winnaar. Zijn voorsprong op nummer twee Doohan bedroeg aan de finish namelijk 5,6 seconde. De tweede plek lijkt in elk geval veilig voor Drugovich, aangezien nummer drie Vesti op 23,1 seconde achterstand finishte. Richard Verschoor reed een kleurloze race en werd achttiende, achter de teruggevallen Vips.

FIA F2 Barcelona, uitslag hoofdrace: