Nederlands talent Viscaal promoveert naar Formule 2 met Trident

De coureur uit het Twentse Albergen heeft al twee seizoenen in de Formule 3 achter de rug. Hij stapte in 2019 in bij HWA Racelab en wist zich vorig jaar te profileren bij het Nederlandse MP Motorsport. De benodigde stabiliteit voor een topklassering in het Formule 3-kampioenschap ontbrak, maar met een overwinning op Silverstone en een afgenomen triomf op de Hungaroring reed Viscaal zichzelf wel in de kijker.

Het inmiddels 21-jarige talent werd beloond met zijn eerste Formule 2-test en concludeerde daarna dat de tijd rijp was voor een stapje hogerop. Ruim twee maanden later is er daadwerkelijk witte rook. Viscaal stapt aankomend seizoen in bij het team waarvoor hij in Bahrein al heeft getest: het Italiaanse Trident Racing. “Tijdens de post-season test in Bahrein merkten de teamleden van Trident en ik dat we elkaar goed aanvoelen. Dit is wat mij betreft het perfecte team om de stap richting Formule 2 mee te wagen”, laat Viscaal in een eerste reactie weten. Hij krijgt Marino Sato aan zijn zijde als teamgenoot. De Japanner kwam vorig jaar ook al fulltime uit in de Formule 2 en blijft voor het tweede jaar op rij actief bij Trident.

Zoals Viscaal in een eerder gesprek met Motorsport.com ook al aangaf, voelt hij zichzelf helemaal klaar voor deze promotie naar de hoogste opstapklasse. “Na het winnen van races in 2020, waarvan eentje me door een tijdstraf werd afgenomen, wist ik voor mijzelf dat ik toe ben aan een volgende stap. Als coureur streef ik er naar om me continu te ontwikkelen. Ik ben Trident dankbaar voor deze kans en kan niet wachten op de seizoensstart in Bahrein.” Die seizoensstart staat gepland voor het laatste weekend van maart, tegelijk met de Formule 1-ouverture. Viscaal stapt volgende week overigens ook alweer in zijn Formule 2-bolide van Trident, dan voor de driedaagse pre-season test op het Bahrain International Circuit.

Viscaal is voorlopig de enige bevestigde Nederlander voor het Formule 2-seizoen 2021. Wel is dankzij deze aankondiging zeker dat in beide opstapklassen onder de Formule 1 een Nederlandse coureur acte de présence geeft. Tijmen van der Helm stapt dit jaar in bij de F3-troepen van MP Motorsport uit Westmaas.