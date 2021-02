Beckmann maakt dit jaar de opstap naar de Formule 2 vanuit de Formule 3, waar hij vorig jaar in dienst van Trident twee zeges en vijf podiumplaatsen wist te scoren. De 20-jarige Duitser eindigde zijn tweede seizoen in de F3 uiteindelijk op een zesde plek en werd aan het einde van het jaar al beloond met een Formule 2-test bij Charouz in Bahrein.

“Ik ben erg blij dat ik dit jaar in de Formule 2 aan de slag kan”, vertelt Beckmann. “Het feit dat ik een nieuwe auto en daarmee een nieuwe uitdaging voor me heb doet me denken aan mijn stap van de Formule 4 naar de Formule 3. Het wordt een echte uitdaging. Daarnaast is het natuurlijk ook een stap dichter bij de Formule 1, waarmee je je doel een beetje dichterbij ziet komen. Ik voel me erg op mijn gemak dat ik deze stap met Charouz mag zetten. Sinds ze deel uitmaken van de Formule 2 hebben ze laten zien dat ze competitief zijn en consistente resultaten behalen.”

Samaia begint aan tweede Formule 2-seizoen

Beckmann krijgt in zijn debuutseizoen gezelschap van Guilherme Samaia, die vorig jaar bij Campos al de nodige Formule 2-ervaring opdeed. De voormalig Braziliaans Formule 3-kampioen wist niet bepaald potten te breken in zijn debuutseizoen: Samaia scoorde geen enkel punt en zijn veertiende plek op het circuit van Monza was zijn beste resultaat. Toch kreeg hij aan het einde van het seizoen net als Beckmann de kans om in Bahrein te testen voor Charouz, het team waarvoor hij dit jaar dus ook gaat racen.

“Ze hebben me vorig jaar al de kans geboden om van voor af aan te beginnen en te laten zien wat ik kan op het circuit”, vertelt Samaia. “Het team heeft me met de sterke eindejaarstest weer veel energie gegeven. Ik ben de renstal erg dankbaar dat ze mij naar zo’n geweldige groep mensen hebben gehaald. Ik weet zeker dat we dit jaar een sterk team zullen zijn, we gaan alles geven.”

Charouz eindigde vorig jaar bij de teams op een zevende plek in het Formule 2-kampioenschap. Louis Deletraz scoorde vijf podiumplekken namens de Tsjechische formatie. Stalgenoot Pedro Piquet moest genoegen nemen met twee puntenfinishes.