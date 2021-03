Verschoor voor MP Motorsport in actie tijdens Formule 2-test

Verschoor reed vorig seizoen ook in dienst van MP Motorsport, maar dan in de Formule 3. Tijdens het openingsweekend in Oostenrijk eindigde Verschoor op het podium, maar dat wist hij daarna niet te herhalen. In het fel betwiste kampioenschap eindigde hij op de negende plaats.

De coureur sprak de hoop uit in 2021 te promoveren naar het tweede niveau, maar de kogel is nog niet door de kerk. Verschoor sprak vorig jaar in gesprek met deze site over een meerjarenplan wat betreft zijn carrière in de Formule 3 en Formule 2. Idealiter zou Verschoor dit jaar de stap omhoog willen maken, hij verklaarde dat destijds “echt graag met MP te doen”.

Bij MP Motorsport heeft men Lirim Zendeli als eerste coureur aangetrokken, maar de Duitser heeft nog geen teamgenoot. Het is op dit moment het laatste vrije zitje op de Formule 2-grid. Of Verschoor die plek dit seizoen in gaat vullen is vooralsnog onduidelijk. Wel is zeker dat hij de driedaagse test in Bahrein voor zijn rekening neemt.

Na het vertrek van Nyck de Vries als Formule 2-kampioen moest Nederland het een jaar zonder talent stellen in de klasse. Aan die droogte kwam recent een eind toen bekend werd dat Bent Viscaal instapt bij Trident. Ook hij is deze week in Bahrein van de partij om de test voor zijn rekening te nemen. De startlijst voor de Bahrein-test bevatte verder geen verrassingen.

Het Formule 2-seizoen begint in het weekend van 26, 27 en 28 maart op het Bahrain Internationcal Circuit. De klasse rijdt ook dit jaar weer in het voorprogramma van de Formule 1.