AlphaTauri geeft Tsunoda in november eerste F1-test op Imola

Na slechts één seizoen in de FIA Formule 3 debuteerde Yuki Tsunoda begin 2020 in de Formule 2. Daarbij maakte hij een sterke indruk: vanaf het begin van de jaargang draait hij mee in de top van het klassement en met twee zeges bezet hij nu de derde positie in de titelstrijd. Dat is voldoende voor Tsunoda om zich te verzekeren van een superlicentie, waarmee hij in theorie in 2021 zijn debuut kan maken in de Formule 1. De afgelopen weken is hij dan ook regelmatig in verband gebracht met het zitje van Daniil Kvyat bij AlphaTauri, te meer omdat hij naast Red Bull-junior ook in het talentenprogramma van Honda is opgenomen.

Hoewel Honda eind 2021 vertrekt uit de F1, heeft Red Bull aangegeven dat dit geen invloed heeft op de plannen die het heeft met Tsunoda. Dat blijkt wel uit het feit dat hij zich vandaag in Faenza meldt voor het schuimen van een stoeltje bij AlphaTauri. Op Twitter meldt de renstal bovendien dat Tsunoda op 4 november voor het eerst plaatsneemt in een Formule 1-bolide. Hij test die dag op Imola en dat gaat hij doen in een oudere auto van het team, dat destijds nog Toro Rosso heette. Vermoedelijk stapt Tsunoda in de 2018-bolide van het team.

De test van Tsunoda komt onmiddellijk na de Grand Prix van Emilia-Romagna, die op 30 oktober en 1 november op Imola wordt verreden. Het is ook de eerste mogelijkheid voor de teams om weer op dat circuit te testen. Zij spraken al af om niet te testen op de nieuwe circuits, waaronder Imola, voordat daar is geracet. AlphaTauri houdt zich met deze plannen keurig aan de afspraken en haalt dus geen voordeel uit de test die het met Tsunoda gaat afwerken. Na afloop van het F1-seizoen krijgt hij ook de kans om zich in de 2020-bolide te bewijzen tijdens de young driver-test in Abu Dhabi.