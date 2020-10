Abiteboul na nieuwe uitvalbeurt Ocon: "Hij moet geduld hebben"

Het was alweer de derde DNF voor Ocon die het dit seizoen in de kwalificaties prima doet, maar in de races wordt geplaagd door technisch malheur. En dat is terug te zien in het kampioenschap waarin hij nu twaalfde staat met 36 punten, terwijl Ricciardo met 78 punten fier vierde is. Teambaas Cyril Abiteboul erkent dat zijn 24-jarige landgenoot de laatste tijd meer dan zijn portie pech heeft gehad. “Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er bijvoorbeeld in Mugello is gebeurd met die opwarming van de remmen. We weten het gewoon niet.”

Naast technische problemen, lijkt Ocon moeite te hebben met de zware tegenstand van zijn veel ervarener teamcollega Ricciardo. “Eerlijk gezegd, als je de punten er bij optelt die hij door het gebrek aan betrouwbaarheid heeft verloren dan zou hij nog steeds achter Daniel staan. Een stuk achter zelfs, maar we hebben het hier wel over Daniel Ricciardo. Ocon heeft nog nooit zo’n sterke teamgenoot gehad. Hij had goede teamgenoten, vooral Sergio Perez [bij Racing Point] is erg goed, maar ik geloof dat Daniel beter is.”

En dus moet Ocon geduld hebben, vervolgt Abiteboul. “Hij moet pragmatisch worden en voor zichzelf een aantal realistische doelen stellen. Maar hij moet ook naar zijn eigen prestaties kijken, zich daar niet voor schamen en vertrouwen opbouwen. En hij moet ook wat geduldiger worden. Net als andere jonge coureurs is hij soms wat ongeduldig wat hem tot kleine foutjes dwingt, maar ik maak me er absoluut geen zorgen over dat het goed komt. Met behulp van het team om hem heen komt het goed.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper

