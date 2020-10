Ondanks vertrek Honda: Tsunoda nog steeds kandidaat AlphaTauri

Tsunoda is onderdeel van het Honda-juniorprogramma, dat nauw samenwerkt met Red Bull, en maakt een prima seizoen door in de Formule 2. Hij staat momenteel derde in het kampioenschap. Door zijn prestaties en het feit dat motorleverancier Honda graag een Japanse coureur in de Formule 1 ziet, stond Tsunoda hoog op het lijstje van AlphaTauri voor 2021. Maar er is ook gesuggereerd dat hij alleen maar op die lijst is gezet om Honda te plezieren en voor langere tijd aan Red Bull te binden. Nu Honda de Formule 1 verlaat zou er voor Red Bull dan ook geen enkele reden meer zijn om Tsunoda bij AlphaTauri te stallen.

Onzin, laat teambaas Tost vanaf een natte Nürburgring weten. De Oostenrijker houdt vol dat Tsunoda puur op zijn merites zal worden beoordeeld. “Persoonlijk denk ik niet dat het vertrek van invloed is. We hebben momenteel met Gasly en Kvyat twee erg snelle coureurs. We nemen Tsunoda mee naar de test [in Abu Dhabi] voor jonge coureurs en dat heeft allemaal niets te maken met de beslissing van Honda dat ze na 2021 niet verder willen.”

“Onze filosofie draait altijd om prestaties en hij presteert goed”, vervolgt Tost. “Hij doet het prima in de Formule 2. Hij heeft al twee races gewonnen dit jaar, Spa en Silverstone als ik het me goed kan herinneren. Hij doet het heel goed en dat is doorslaggevend: de prestaties van de coureur. Dat is altijd onze filosofie geweest en zal het ook altijd blijven. Verder zien wel wat Red Bull over de coureurs van 2021 beslist.”

Mocht Red Bull tot de conclusie komen dat Tsunoda de juist keuze is voor AlphaTauri, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk Daniil Kvyat vervangen en de nieuwe teamcollega worden van Pierre Gasly.