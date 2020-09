Interview: Olav Mol analyseert Verstappen, Red Bull en F1-kans Tsunoda

Het is kwart over drie op zondag 13 september als Max Verstappen zijn frustraties uit via de boordradio. Een 'shitshow', zo typeert hij de gang van zaken bij Red Bull-Honda na twee opeenvolgende uitvalbeurten in Italië. Niet veel later laat hij voor de camera van Ziggo Sport weten 'er even klaar mee te zijn' en 'niet zo veel zin meer te hebben'. "Maar die frustraties zijn zeker niet structureel", reageert Mol tijdens een uitgebreid Zoom-interview met Motorsport.com.

"Hij vertelt de waarheid en om even in alle eerlijkheid te zeggen hoe dat dan gaat: toen Max dat zei, riep ik meteen in het oor van Jack [Plooij] 'niks meer vragen' want ik vond dat een mooi einde. Je kunt dan wel weer doorvragen en dan heb je kans dat je hem betrapt op uitspraken die later tegen hem worden gebruikt. Ik vond dit zo mooi als conclusie 'ik ben er even klaar mee'. Dat kan ik ongelooflijk goed begrijpen, ik vind dat als sporter heel normaal", legt Mol uit.

Beste winter 'geen grootspraak', Verstappen voor dagsucces

De balans na die derde DNF is dat Verstappen tegen een achterstand van tachtig punten in het WK aankijkt. Weg titelkansen en dat terwijl er voorafgaand aan dit seizoen louter optimisme was. Red Bull-topadviseur Helmut Marko sprak zelfs van de beste winter in jaren. "Grootspraak wil ik dat niet noemen", reageert Mol desgevraagd. "Marko kan ook niet zeggen 'het zal dit jaar waarschijnlijk weer niet lukken'. Dus ik snap wel dat hij dit voorafgaand aan het seizoen heeft gezegd." Daarnaast benadrukt Mol dat het om details draait, kleine zaken maken het verschil. "Voor zover ik nu kan achterhalen, zijn de twee technische uitvalbeurten van Max in Italië te herleiden tot ofwel een sensor ofwel een kabeltje van drie euro. Dus die auto komt terug, de sensor wordt vervangen en die motor doet het weer. In de wedstrijd hoor je dan 'no power' en dan klinkt het alsof het hele motorblok stukgaat, maar dat motorblok gaat niet stuk. Het is één van de vele elektronicadingen."

Hoe dan ook, de huidige situatie maakt dat Verstappen dit jaar - en door stabiele reglementen wellicht ook volgend jaar - moet jagen op dagsuccessen. De titelaspiraties kunnen overboord. "Ik denk dat hij dit jaar zeker voor z'n dagsuccessen zal gaan ja. En als dat lekker gaat, zou ik hem willen adviseren om ook 2021 te beginnen met diezelfde mindset: om zoveel mogelijk dagsuccessen te halen. Als je daar veel van haalt, word je namelijk kampioen", lacht de ervaren F1-commentator. Mol concludeert verder dat Verstappen zijn eigen status als coureur wel weer bevestigt in 2020. "Als coureur is Max nog steeds de top in F1, samen met Lewis Hamilton. Ik denk dat daar voor anderen geen maat op staat. Dat wordt natuurlijk wel makkelijk afgedaan vanwege de zwakke Ferrari-auto van dit jaar, maar op een paar momentjes na vind ik ook niet dat Charles Leclerc zijn status van vorig jaar heeft weten te behouden."

In het Zoom-gesprek naar aanleiding van het nieuwe kinderboek van Mol - Snelle Sam deel 2, dat vanaf donderdag 24 september in de winkel en online te verkrijgen is - gaat het ook over het zitje naast Verstappen. Want wie mag er in 2021 plaatsnemen in de tweede Red Bull? Heeft Alexander Albon met zijn eerste podiumplek op het hoogste niveau genoeg laten zien of verdient Pierre Gasly na zijn zege op Monza juist een nieuwe kans? "Ik zou hem dat niet aandoen", ziet Mol weinig in een tweede promotie van de Fransman. "Ik zou hem lekker laten zitten waar hij nu zit. Dat blijkt goed te werken voor Pierre, dat zie je aan alles. Waarom zou je het risico van een nieuwe tik op zijn helm dan nemen?"

Mol houdt eerder rekening met een andere wijziging in de Red Bull-gelederen. "Waar ik wel denk dat er een verandering aankomt, is dat ze Daniil Kvyat bij AlphaTauri zullen vervangen. Maar dat heeft meer politieke redenen", vervolgt Mol. Hij duidt hiermee op een promotie van de Japanse F2-coureur Yuki Tsunoda, waarmee Red Bull Honda een groot plezier kan doen. "Honda heeft een contract tot en met 2021 als motorleverancier, daarna zou men eruit kunnen stappen. Maar op het moment dat jij daar als team een Japanner neerzet en Honda eind 2021 moet besluiten of ze vertrekken, dan kunnen ze ineens gezeur op de thuismarkt krijgen. Want dan zou een vertrek als motorleverancier ook meteen einde carrière van die landsman betekenen. En dat voor een eerste Japanner sinds tig jaar in F1... Ik kan me dus heel goed voorstellen dat ze zoiets doen vanuit Red Bull met die Tsunoda. Dat wordt trouwens wel een aparte auto om te bouwen, de pedalen moeten voor hem bijna recht onder het stuur worden gezet", wijst Mol met een glimlach op de bescheiden lengte van deze Japanner.

Snelle Sam De Kartcup, deel twee uit de F1-kinderboekenreeks van Olav Mol en Erik Houben, is vanaf 24 september overal verkrijgbaar voor €14,99. Online en in de winkel. De illustraties in het boek zijn verzorgd door Renee Rienties, het werk wordt uitgegeven door Uitgeverij Volt.

VIDEO: Naast bovenstaande onderwerpen gaat Mol ook in op de malaise bij Ferrari, de transfer van Sebastian Vettel en de tweede seizoenshelft in 2020. Bekijk hieronder dat (uitgebreide) deel van het interview.