Wolff verwacht spannend 2020: "Geen team zal tien races winnen"

Zoals bekend plant de Formule 1 voor 2021 een grootschalige revolutie met nieuwe reglementen. Voor volgend jaar verandert er zo goed als niets aan de technische regels en dus kunnen teams voortbouwen op hun basis van dit seizoen. Het is geen toeval dat de verschillen tussen topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull steeds kleiner worden en dat ook middenmoters als McLaren relatief meer winst blijven boeken dan de toppers. Hoe langer de reglementen stabiel blijven, hoe dichter de prestaties bij elkaar komen te liggen.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zou volgend seizoen dan ook het moeilijkste jaar kunnen worden om beide wereldtitels te pakken. "Ja, dat denk ik wel", antwoordde Wolff op vrijdag in de persconferentie van Abu Dhabi. "We hebben altijd het standpunt verdedigd dat als je de reglementen gerust laat, de teams dichter bij elkaar komen. Er is op zijn minst een grotere kans op convergentie dan wanneer je iets nieuws introduceert. Dat hebben we al gezien."

Ferrari blijft de eeuwige uitdager van Mercedes, maar ook de combinatie Red Bull-Honda liet de voorbije races zien dat er rekening met hen moet worden gehouden. Wolff bereidt zich dan ook voor op een open strijd in 2020. "Je mag wel stellen dat er drie teams in staat zijn om vandaag races te winnen en wellicht wereldtitels te winnen als ze alles voor elkaar krijgen. Daarnaast heb je ook McLaren, dat enorme stappen heeft gezet en wellicht de grootste sprong heeft gemaakt qua prestaties van alle teams. Ik bekijk 2020 dus zeker als een veel lastiger seizoen. Ik denk niet dat we volgend jaar zullen zien dat een team tien of twaalf overwinningen behaalt. Maar wij zullen er natuurlijk wel alles aan doen om ons pakket te optimaliseren, onze zwakke plekken te verbeteren en goed te blijven presteren."