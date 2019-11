Marko vol vertrouwen: "Kunnen met Hamilton vechten in Abu Dhabi"

De Grand Prix van Abu Dhabi wordt voor Red Bull Racing weer een interessante graadmeter. In Brazilië toonde de Oostenrijks-Britse alliantie zich ijzersterk, maar dat viel nog deels aan de hoogte van het Autodromo José Carlos Pace toe te schrijven. Red Bull gaat immers traditioneel goed op hooggelegen banen. Om te zien of die opleving ook daadwerkelijk veelbelovend is voor 2020, wordt de race op het Yas Marina Circuit - gelegen op zeeniveau - uiterst interessant.

De eerste dag van het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi werd door Max Verstappen en Alexander Albon afgesloten met respectievelijk een vijfde en zesde tijd. Er is dus nog voldoende ruimte voor verbetering, al tast die constatering het vertrouwen van Marko niet aan. "Als we alles goed voor elkaar krijgen, dan kunnen we met Hamilton vechten", stelt de Oostenrijkse topadviseur in gesprek met Auto, Motor und Sport. Hij wijst de Brit daarmee aan als favoriet. Ook al omdat diens teamgenoot Valtteri Bottas, die de vrijdag als snelste man afsloot, een gridstraf incasseert.

Voordat het zover is, moet de formatie uit Milton Keynes zelf nog wel sleutelen aan de afstelling. "Eigenlijk hebben we op dit moment aan de voorkant de zachtste banden nodig en achter de mediums", grapt Marko. Hij wil er vooral mee aangeven dat er qua set-up nog veel winst te behalen valt. "We waren [vrijdag] snel op de rechte stukken, maar verloren veel terrein in de derde sector."

Aangezien die laatste sector het bochtige gedeelte betreft en Red Bull op de rechte stukken al snel is, zinspeelt Marko op een afstelling met meer downforce. Dit zou wellicht wat topsnelheid kunnen kosten, al is dat volgens de rivalen van Mercedes en Ferrari niet aan de orde. Beide concurrerende teams geloven op basis van GPS-data dat Red Bull haar motoren voor de eerste trainingen heeft teruggeschroefd en dat er zaterdag nog meer in het vat zit bij Honda.

