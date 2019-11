Ferrari behoudt vetorecht in nieuw Formule 1-akkoord

Het Italiaanse teams bedwong bij de vorige overeenkomst een vetorecht om nieuwe reglementen te blokkeren die Ferrari niet zinnen, een privilege dat zwaar op de maag ligt bij concurrerende teams. Verschillende partijen riepen de F1 op om een einde te maken aan het vetorecht van de Scuderia, waaronder diens oude teambaas en huidig FIA-president Jean Todt. Bij de nieuwe overeenkomst blijft de clausule echter aanwezig, zo gaf Ferrari-voorzitter Louis Camilleri toe in gesprek met de Britse zakenkrant The Financial Times. Camilleri stelt dat het belangrijk is voor het team om het veto te behouden, ook als mechanisme om radicale reglementen tegen te houden in het belang van alle teams.

“We hebben het vetorecht behouden en dat is niet alleen van kritiek belang voor Ferrari, maar ook van de F1”, liet Camilleri optekenen. “Zullen we het ooit gebruiken? Ik betwijfel het. Maar het simpele feit dat we het veto hebben trekt de aandacht van bepaalde mensen. Dat is belangrijk. Sommige teams vinden het anachronistisch en vinden dat het er niet zou mogen zijn, maar langs de andere kant denk ik dat het een goed idee is om een ‘volwassene’ erbij te hebben.”

De gesprekken over de nieuwe Concorde-akkoord zijn nog lang niet afgerond, maar Ferrari ziet geen struikelblok om in de toekomst in de Formule 1 te blijven. “We zijn heel toegewijd, maar het Concorde-akkoord is nog maar het begin”, legde Camilleri uit. “De komende maanden zullen bepaalde zaken nog moeten evolueren, maar iedereen is akkoord met de basisprincipes en dat is gezond. Het belangrijkste is dat we er voor zorgen dat de Formule 1 altijd het toppunt van de autosport zal blijven en dat er genoeg ruimte blijft voor technologische creativiteit en innovatie. Dat is historisch gezien altijd een peiler geweest van de F1."

Ferrari gebruikte het vetorecht voor het laatst in 2015, toen het zich verzette tegen een maximale kostprijs voor motoren en versnellingsbakken.