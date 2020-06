Williams overweegt verkoop Formule 1-team

Williams heeft mede dankzij de slechte prestaties in de Formule 1 een beroerd financieel jaar achter de rug en de huidige coronacrisis doet het ergste vermoeden voor het resultaat over 2020. De verkoop van het team is één van de opties die wordt onderzocht. Williams is op zoek naar geïnteresseerde partijen.

Het bedrijf kwam vanochtend met een persbericht waarin het de stap aankondigde: “De raad van bestuur van Williams Grand Prix Holding (WGPH) neemt alle mogelijk strategische opties in beraad. Opties die we onderzoeken zijn het zoeken van nieuw kapitaal voor het bedrijf, het opnemen van een minderheidsaandeelhouder in WPGH of de verkoop van een meerderheidsaandeel in WGPH, inclusief een mogelijke verkoop van het hele bedrijf. Hoewel er nog geen beslissing is genomen over wat de beste stap is, willen we de gesprekken met geïnteresseerde partijen alvast faciliteren en daarom kondigen we de start van een ‘formeel verkoopproces’ aan.

Williams heeft financiële adviseurs aangetrokken die moeten helpen bij het zoeken en vinden van geïnteresseerde partijen. Het bedrijf laat verder weten dat het nog geen gesprekken over een overname heeft gevoerd, maar dat er wel [met partijen] is gesproken over de mogelijkheid om te investeren.

De aankondiging van Williams komt op hetzelfde moment dat het bedrijf de jaarcijfers over 2019 bekendmaakt. Het resultaat was een netto verlies van ruim 14 miljoen euro, tegen een winst van 14 miljoen euro een jaar eerder. De omzet bedroeg vorig jaar 178 miljoen euro, bijna twintig miljoen euro minder dan de omzet over 2018 (196 miljoen euro).

De pijn werd vooral gevoeld in de Formule 1-tak van het bedrijf. In 2018 draaide het team nog een omzet van 144 miljoen euro, in 2019 was dat nog ‘maar’ 106 miljoen euro. “Het financiële resultaat over 2019 weerspiegelt de terugval in concurrerend vermogen van de Formule 1-operatie. Dit heeft tot gevolg dat we lagere inkomsten uit commerciële rechten hebben. Na vier seizoenen met solide prestaties in het constructeurskampioenschap waarin we twee keer derde en twee keer vijfde werden, hebben we nu een paar zware seizoenen achter de rug. We hebben de afgelopen negen maanden een omvangrijke herstructurering doorgevoerd en onze technische leiding verstevigd", aldus Williams-CEO Mike O’Driscoll die ook waarschuwde voor de toekomst. “Het Formule 1-seizoen 2020 is uiteraard flink overhoop gegooid door de COVID-19-pandemie en dat zal invloed hebben op onze inkomsten over dit jaar.”

Williams kondigde vrijdagochtend ook aan dat de samenwerking met titelsponsor ROKiT is beëindigd.