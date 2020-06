Zandvoort wacht nog op Grade One-licentie: "Moet een formaliteit zijn"

Circuit Zandvoort zou na de verbouwing en voor aanvang van de eerste Nederlandse F1-race sinds 1985 worden gekeurd door de FIA. Men zou kijken of de ingrijpend verbouwde omloop wel aan alle (veiligheids-)eisen voldoet, alle richtlijnen die horen bij een Grade One-licentie dus. Die hoogste graad is nodig om überhaupt een Formule 1-race te mogen hosten. Maar net zoals de race zelf is ook deze keuring uitgesteld door corona, al hoeft men voor laatstgenoemde gebeurtenis waarschijnlijk niet te wachten tot volgend jaar.

"Het circuit was al klaar en is nu natuurlijk nog steeds klaar, daar hoeft richting 2021 niets meer aan te gebeuren", aldus Van Overdijk in gesprek met Motorsport.com. "In de komende periode zal het circuit alsnog worden gekeurd voor een Grade One-licentie. Daar hoeven ook geen werkzaamheden meer voor worden verricht. Ik heb alleen begrepen dat FIA-officials nog steeds niet mogen reizen door corona. Dat is de enige reden waarom het circuit op dit moment nog niet gekeurd is. Zodra de FIA-officials wel weer mogen reizen, zal de keuring voor onze Grade One-licentie snel plaatsvinden."

Het verlossende woord van de FIA komt dus iets later dan gepland, maar dat is voor Van Overdijk geen enkele reden tot zorg. "Nee hoor, wij verwachten er niets bijzonders van. We hebben namelijk allerlei voorkeuringen gehad en het circuit zelfs is zoals gezegd helemaal klaar", legt hij uit. "De FIA is ook in ieder stadium nauw betrokken geweest bij onze plannen, dus het zou een formaliteit moeten zijn. Het wachten is alleen nog even op het moment dat FIA-officials weer mogen reizen."

Het extra jaar gebruiken voor 'finetunen' van plannen

Goedkeuring lijkt dus een kwestie van tijd, waardoor alle ogen op 2021 gericht zijn - als de Nederlandse GP alsnog wordt verreden in de duinen. Worden de plannen voor 2020 daarvoor één op één uitgerold of gaan er nog dingen veranderen aan het concept? "Nou ja, op moment dat we extra tijd krijgen zoals nu, zullen we die natuurlijk benutten om met nog betere en leukere ideeën te komen", reageert Van Overdijk. "We waren er helemaal klaar voor, maar hebben alles voor dit jaar natuurlijk wel onder kokend water en stoom moeten realiseren. Wij zullen die extra tijd dus zeker gebruiken om dingen te finetunen. Maar goed, verder ligt het wel in de lijn der verwachtingen dat we de bestaande plannen doorschuiven naar volgend jaar. We willen er samen een prachtig racespektakel van maken, dat blijft onveranderd."

VIDEO: Max Verstappen in actie op het verbouwde Circuit Zandvoort