Zandvoort-CEO: Uitstel beste optie, F1-contract Dutch GP blijft intact

De Formule 1 trekt dit seizoen definitief niet naar de Zandvoortse duinen. Dat nieuws hing al langer in de lucht, maar werd donderdagochtend officieel bevestigd. "Dit komt volgens mij voor niemand meer als een verrassing, maar het is wel goed dat er nu duidelijkheid is. Zeker richting onze Nederlandse achterban en alle mensen met kaarten", zegt Van Overdijk meteen na de bekendmaking tegen Motorsport.com.

"Wij zijn dit avontuur begonnen vanwege de enorme fanschare in Nederland. We willen er echt een oranje racefestival van maken, daarvoor is uitstellen tot 2021 zeker de beste optie", vervolgt hij het telefonische interview. "Na 35 jaar kijken er honderdduizenden mensen uit naar de terugkeer van de Grand Prix in Nederland. Wij vinden dat die eerste race alleen daardoor al een groot spektakel voor onze fans moet worden, daar hebben we het immers ook allemaal voor gedaan."

Geen concreet verzoek voor race zonder fans in 2020

Een race zonder fans is achter de schermen vanzelfsprekend wel besproken, maar een concreet verzoek daartoe is er vanuit FOM en Liberty Media nooit gekomen. "Nee, dat concrete verzoek is er inderdaad niet geweest. Kijk, we hebben achter de schermen natuurlijk wel informele gesprekken met de FOM gehad. Daarin kwamen zij er ook al vrij snel achter dat je Zandvoort - een race waar zoveel sfeer omheen hangt, bij fans maar zeker ook bij de teams en de coureurs - niet zonder publiek moet doen. Dat moet je niet willen."

Voor die race mét publiek moeten alle liefhebbers wachten op volgend jaar. Of moet daar ook een vraagteken achter worden gezet? Minister Hugo de Jonge heeft immers laten weten dat grote evenement met publiek onmogelijk zijn totdat er een vaccin is in Nederland. "Maar gelukkig heeft hij die uitspraak een dag later alweer genuanceerd. Je ziet het ook in de landen om ons heen, daar gaat de versoepeling van alle maatregelen steeds iets verder door. Nog steeds kan niemand in de glazen bol kijken, maar we weten ook dat FOM pas in oktober of november met de nieuwe kalender voor volgend jaar komt. Dat duurt nog een hele tijd." Met een 'anderhalve meter-event' in 2021 houdt men in dit stadium dan ook nog geen rekening. "We denken er natuurlijk wel over na, maar zijn daar momenteel nog niet mee bezig. Het is ook nog wat vroeg om nu al over scenario's te gaan praten."

Het F1-contract blijft intact: Gegarandeerd drie jaren F1-actie in Zandvoort

Wat wel alvast fier overeind staat, is dat het F1-contract van Zandvoort volledig intact blijft. Het duinencircuit heeft een deal gesloten voor drie F1-races met de optie voor nog eens twee jaren en daar verandert niets aan. De eerste editie vindt enkel een jaartje later plaats. "Wij hebben inderdaad een deal voor drie plus twee jaren. Er is duidelijk gezegd 'we gaan minimaal drie races doen in Zandvoort' en dat staat nog steeds overeind. Alle tickets en alle sponsoren gaan ook gewoon mee en blijven geldig dan wel verbonden aan het event voor de komende drie jaren." Het uitstel betekent alleen dat de laatste 'vaststaande' editie niet in 2022 plaatsvindt, maar pas in 2023.

Van Overdijk herhaalt tot slot nog maar eens dat kaarthouders zich absoluut geen zorgen hoeven te maken. Alle gelukkige bezitters van een kaartje krijgen begin volgende week twee opties voorgeschoteld: het kaartje houden voor volgend jaar of geld terug. "Wij gaan er eerlijk gezegd vanuit dat het overgrote deel van de toeschouwers de kaarten dolgraag mee wil nemen naar de volgende jaren. Veel mensen denken toch 'als ik mijn kaarten nu inlever, kom ik er daarna misschien niet meer tussen'. Maar voor de mensen die toch liever hun geld terug willen, hebben wij natuurlijk ook een keurige regeling. Die optie is er zeker, maar nogmaals: de signalen die wij nu krijgen, duiden erop dat mensen er in de komende jaren graag bij willen zijn." Alles om er in 2021 alsnog een grandioos racefeest van te maken, daar is dit besluit immers volledig op gericht.

