F1-teams verplicht om banden te testen tijdens raceweekends

De stap volgt op het doorschuiven van Pirelli’s banden van 2019 naar dit (en volgend) seizoen. Eigenlijk lag het in de planning dat de Italiaanse bandenleverancier dit jaar met nieuwe banden zou komen, maar de teams lieten vorig jaar al weten dat ze geen vertrouwen hadden in die nieuwe band. Daarop werd besloten om dit en volgend seizoen gewoon met de banden van 2019 te blijven rijden.

Gevolg van die beslissing is echter dat de 2019-banden drie jaar op rij (2019, 2020 en 2021) gebruikt zullen worden. Maar dit jaar is er geen ruimte om dit ‘oude’ rubber verder te testen. De internationale autosportfederatie FIA verwacht geen problemen, maar verplicht de teams nu wel om – wanneer Pirelli daarom vraagt – het rubber tijdens raceweekends te testen. Daarvoor wordt tijd ingeruimd aan het einde van de tweede trainingssessie op de vrijdag.

Mocht Pirelli het inderdaad nodig vinden dat hun rubber getest wordt dan zijn alle teams verplicht om het laatste half uur van de tweede vrije training mee te werken aan het testprogramma, zo valt in het reglement te lezen:

“Het testen van aanvullende specificaties is voor alle auto’s verplicht, tenzij de auto in kwestie niet te repareren schade heeft opgelopen.”

“Het testen van de aanvullende specificaties moet plaatsvinden in de laatste dertig minuten van de tweede vrije training. De leverancier zal voor elke deelnemer een testschema opstellen. Elke andere vorm van testen is in deze periode niet toegestaan.”

De teams moeten tijdens deze test een gelijk aantal rondes afleggen. Ze krijgen twee weken van tevoren te horen wanneer er een test gepland staat.

Overigens staat er tijdens de rookietest in Abu Dhabi, na afloop van het seizoen, nog wel een bandentestdag ingepland. Die zou eigenlijk worden gebruikt om de nieuwe 18 inch wielen en banden te testen, maar de introductie daarvan was eerder al uitgesteld naar 2022.

Met medewerking van Adam Cooper