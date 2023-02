Williams toont flink aangepakte Formule 1-auto voor 2023

Williams presenteerde eerder deze maand de kleurstelling voor 2023 op de auto van vorig jaar. Tevens werd de komst van nieuwe sponsor Gulf Oil bekendgemaakt. De echte FW45 hield Williams nog onder de pet, maar daar is nu verandering ingekomen. Er staat voor vandaag (maandag) een shakedown op de planning op Silverstone, maar voorafgaand dat moment deelde het Britse raceteam enkele foto's van de nieuwste creatie. Deze verschilt op een aantal vlakken nogal met zijn voorganger. Williams wil komend Formule 1-seizoen in ieder geval afscheid nemen van de laatste plaats in het kampioenschap.

Uiterlijke veranderingen

De neus zit nu vast tot aan het eerste element van de voorvleugel en lijkt qua geometrie vergelijkbaar met die AlphaTauri en Haas vorig jaar gebruikten. Daarnaast heeft Williams de sidepods aangepakt. De uitsparing aan de koelinlaten zijn verlengd, zowel aan de boven- als onderkant. Het lijkt een mengelmoes van verschillende filosofieën, waarbij Williams naar zowel Red Bull Racing als Ferrari heeft gekeken. Aan de achterzijde van de motorkap rond de uitlaat is een meer prominente tunnel verschenen voor extra koeling aan de achterkant. Deze tunnel wordt tevens ingezet om de lucht beter naar de achterkant van de wagen te begeleiden.

"Het is filosofisch gezien een evolutie", zei Dave Robson eerder. "Uiteraard hebben de regelwijzigingen met betrekking tot de vloer de grootste invloed gehad. Daarnaast zijn de sidepods van een update voorzien. Dat is een evolutie geworden van het pakket dat we [in 2022] naar Silverstone brachten. Het ontwerp van de radiator beperkte ons op dat moment, dat wilden we toen niet compleet veranderen. We hebben nu de kans gehad om daaraan te werken en de zaken wat anders in te richten. Dat zijn waarschijnlijk de belangrijkste zichtbare dingen, maar filosofisch gezien is het dus een evolutie."

De FW45 is maandagmiddag voor het eerst het asfalt opgestuurd. Alexander Albon had de eer om de nieuwe wagen als eerste uit te proberen. Logan Sargeant neemt het stokje van de Thai later over.

Williams FW45 1 / 3 Foto door: Williams F1 Williams FW45 2 / 3 Foto door: Williams F1 Williams FW45 3 / 3 Foto door: Williams F1