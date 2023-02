Eind vorig jaar nam Stéphane Kox de beslissing niet verder te gaan als pitreporter bij Viaplay, dat sinds 2022 de uitzendrechten voor de Formule 1 in handen heeft. De Nederlandse tak van de streamingdienst moest na één seizoen dus op zoek naar een opvolger. Men kwam uit bij Chiel van Koldenhoven, die vorig jaar als verslaggever van NOS Sport op de circuits was en in 2021 werd uitgeroepen tot Sportjournalistiek Talent van het Jaar.

“Chiel is een jonge, enthousiaste journalist met verstand van de Formule 1”, motiveert Marco Zwaneveld Viaplay’s keuze voor Van Koldenhoven in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft al ervaring op het circuit - hij heeft vorig jaar acht Grands Prix gedaan - en past volgens ons goed binnen de groep, wat een van onze belangrijkste criteria was. Ik denk dat hij de weg die we vorig jaar zijn ingeslagen, prima kan voortzetten.”

Eerder werd al duidelijk dat Viaplay voor een meer journalistieke aanpak gaat bij de Formule 1-uitzendingen. Van Koldenhoven past in dat opzicht naadloos bij de gekozen koers. “Ik denk dat we hier echt wel de juiste man op de juiste plek hebben”, aldus Zwaneveld, die verwacht dat Van Koldenhoven zich snel zal thuisvoelen in zijn nieuwe rol als pitreporter. “Ons team kennende gaat dat heel snel. Daarnaast hebben we inmiddels een goede basis staan, nadat we vorig jaar vanaf nul moesten beginnen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Chiel zich de werkwijze van Viaplay snel eigen zal maken en dat de kijkers een hoop plezier van deze beslissing gaan hebben.”

Viaplay gaat met Van Koldenhoven ook nadrukkelijk weer voor jong talent. “We zitten niet in de wedstrijd voor de korte termijn. Dat zie je aan de keuzes die we maken, zoals dat Nelson en Melroy voor ons het commentaar bij de Formule 1 zijn gaan doen en dat we Koen Weijland hebben aangetrokken als presentator voor onze voetbaluitzendingen”, zegt Zwaneveld. “We hebben overal in de organisatie jonge mensen zitten waarin we geloven en die we opleiden en zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.”

Van Koldenhoven laat op zijn Instagram-account weten dat hij ook verslag zal doen van andere sporten die Viaplay uitzendt, waaronder de Premier League. Dat hij op meerdere fronten inzetbaar is, is voor Viaplay een belangrijk pluspunt, al zal de focus van Van Koldenhoven voorlopig op F1 liggen. Zwaneveld: “Chiel zal er op een zeker moment ongetwijfeld nog dingen bij gaan doen. Hij is een jong talent dat verstand heeft van meerdere sporten en goed bij onze organisatie past. Maar voorlopig zal hij vooral F1 doen. Op de momenten dat er tijd en ruimte voor is, zullen we echter kijken welke andere dingen hij bij ons kan doen en leren, zodat hij zich kan verbreden. Viaplay is ook nog maar elf maanden onderweg. Je hebt als organisatie her en der wat vet op de botten nodig. Wat dat betreft is het goed dat we Chiel aan boord hebben.”

Vorig jaar vielen Ho-Pin Tung en Tom Coronel voor Kox in bij de races in Singapore en Japan. Zwaneveld sluit niet uit dat zij ook dit jaar weer ergens op locatie zullen werken, al is nog niet besloten waar dat zal gebeuren. Voor de rol van vaste pitreporter ging de voorkeur echter uit naar iemand met een journalistieke achtergrond. “Tom en Ho-Pin hebben gigantisch goed werk gedaan in Zandvoort, Japan en Singapore. Maar zij zijn van huis uit geen verslaggevers. Het zijn coureurs die over de liefde voor hun sport praten. En dat doen ze heel goed. Maar we zochten voor deze functie iemand die het verhaal kan zoeken en kan brengen. Met Chiel, die journalist is, hebben we die persoon in huis. Vergeet daarbij niet dat Tom en Ho-Pin ook nog allebei racen. Het zou een hele klus zijn geweest om om hun racekalenders heen te werken.”

Het commentaar bij de Formule 1-races is in 2023 opnieuw in handen van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zwaneveld bevestigt verder dat Viaplay doorgaat met dezelfde studio-analisten; Christijan Albers, Giedo van der Garde, Ho-Pin Tung, Tom Coronel, Kees van de Grint en Ernest Knoors zullen in wisselende samenstelling aanschuiven bij presentatrice Amber Brantsen.

