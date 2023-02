Het is al meer dan een jaar duidelijk dat Michael Andretti graag de Formule 1 in wil. De Amerikaan had in 2021 contact met Sauber om dat F1-team over te nemen, maar die deal ketste af. Al vrij snel na het mislukken van die onderhandelingen liet Andretti weten een compleet nieuwe formatie uit de grond te willen stampen. Andretti is met name in de Verenigde Staten een bekende naam en zou daarom goed passen in de Formule 1. Toch stuit het idee van Andretti op weerstand van diverse bestaande teams. Onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff liet zich negatief uit over een mogelijke komst van Andretti.

Begin dit jaar werd bekend dat Andretti samen met General Motors' Cadillac serieus werk wil maken van de koningsklasse. Echter, lijkt het enthousiasme vanuit de Formule 1 nog altijd niet heel erg groot. Sky Sports legde de kwestie aan F1-baas Stefano Domenicali voor. "Allereerst heten wij iedereen welkom die van toegevoegde waarde is", zegt de CEO. "Ik ken Mario en Michael al heel wat jaren. Het is niet zo dat ze niet welkom zijn, dat is niet de juiste omschrijving. We hebben respect voor iedereen."

Andretti stak in de afgelopen twaalf maanden niet onder stoelen of banken dat hij graag de Formule 1 in wil. Het feit dat hij vaak de pers opzocht - en zoekt - is volgens Domenicali niet verstandig. "In mijn ogen is het niet slim om te doen alsof andere teams al akkoord zijn gegaan", vertelt de Italiaan, die aangeeft dat er een inschrijvingsprocedure doorlopen moet worden. "Er willen meer partijen graag in F1 , maar die verkondigen dat niet publiekelijk. Er is een proces dat gerespecteerd moet worden. Samen met de FIA zorgen wij ervoor dat we ons aan dat proces houden."

"Ze zijn welkom, mits alle ingrediënten aanwezig zijn. Je moet echter met veel rekening houden. Wij moeten niet te snel handelen omdat er gepusht wordt. Vandaag is de dag is het nog belangrijker om de groei van de sport te beschermen. Daarnaast is het van belang dat F1 in duurzaamheid investeert. De waarde van die investering is heel anders dan voorheen." Op de vraag of Andretti te agressief is geweest in de media en dit irritatie opwekte bij Domenicali, antwoordt de CEO. "Ik heb daar een open gesprek met ze over gehad. Ik heb hen laten weten dat ik het anders had aangepakt."

F1 in Amerika

De Formule 1 is in de Verenigde Staten ontzettend gegroeid, mede dankzij Netflix-serie Drive to Survive. In 2023 reist het circus drie keer voor een Grand Prix af naar Amerika, daarnaast heeft de sport met Haas al een Amerikaanse formatie op de grid en komt er met Logan Sargeant dit jaar ook een Amerikaanse coureur aan de start. Als Canada en Mexico worden meegerekend dan heeft het continent Noord-Amerika vijf races in een jaar.

Is nog een team uit de VS dan niet aantrekkelijk? "Ja, dat wel... Maar we moeten voorzichtig zijn", gaat Domenicali verder. "Het lijkt alsof we Andretti persoonlijk aanvallen, maar dat is niet het geval. We moeten serieus en professioneel zijn in het evalueren van alle factoren. Als het ze lukt om in F1 te komen, dan is het zaak dat ze met het oog op de toekomst duurzaam opereren. De laatste jaren zijn er te veel teams gekomen en gegaan. Dat is wat we moeten voorkomen, meer niet."