Welk F1-team heeft in 2021 de meeste progressie geboekt?

Het einde van de zomerstop nadert, de allesbeslissende fase van het Formule 1-seizoen 2021 staat op het punt van beginnen. Voordat de focus volledig verlegd wordt naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps kijken we nog eenmaal terug op de eerste seizoenshelft. Wie staat er goed voor en wie heeft de boot gemist?

Om een oordeel te kunnen vellen kijken we naar de eerste 11 races van het vorige jaar, dus na de Grand Prix van de Eifel op 11 oktober. Uiteraard was het raceschema door corona destijds heel anders maar het biedt in elk geval een houvast. De huidige stand is ook niet veel meer dan een momentopname. Red Bull heeft twee slechte weekends achter de rug. Alpine scoorde in Hongarije een enorm aantal punten. Desondanks is het leuk om de cijfers er eens bij te pakken.

Mercedes

2020 : 1e plaats met 391 punten – 9 overwinningen

: 1e plaats met 391 punten – 9 overwinningen 2021: 1e plaats met 303 punten (-88) – 4 overwinningen

Na 11 races staat Mercedes aan de leiding in beide wereldkampioenschappen, net zoals in 2020 het geval was. Wanneer we inzoomen op de details, is het beeld echter totaal anders. Dit jaar zegevierde de kampioensformatie in slechts 4 races, ten opzichte van 9 in 2020. Mercedes heeft 88 punten minder gescoord, een daling van 22,5 procent. De voorsprong op Red Bull Racing bedraagt slechts 12 punten, in plaats van het enorme gat van 180 punten in 2020. En dat na de twee dramatische races voor Red Bull in Silverstone en Hongarije, waar het team slechts 5 punten verzamelde, waarvan 3 door de sprintrace-zege van Verstappen.

Lewis Hamilton stond vorig jaar na 11 races op 230 punten. Verstappen stond destijds derde met 147. Dit jaar is het voordeel van de wereldkampioen minimaal: 195 tegen 187. Valtteri Bottas heeft slechts 108 punten gescoord, ten opzichte van 161 vorig jaar: een daling van 53 punten. Het teamgemiddelde per race is ook flink gezakt van 33,7 naar 27,5.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull

2020 : 2e plaats met 211 punten – 1 overwinning

: 2e plaats met 211 punten – 1 overwinning 2021: 2e plaats met 291 punten (+80) – 6 overwinningen

Red Bull heeft 80 punten meer verzameld dan op hetzelfde punt in 2020, ondanks de teleurstellend verlopen races in Groot-Brittannië en Hongarije waar slechts 5 punten gescoord werden. De 9 races daarvoor zijn meer representatief, met een laagste teamscore van 25 punten op Imola en in Baku. Na de GP van Oostenrijk had Red Bull Racing 286 punten op zak, ten opzichte van 242 van Mercedes. Ondanks de recente dip is het gemiddeld aantal punten per race gestegen van 18,7 over het gehele seizoen 2020 naar 26,4 in 2021. De echte progressie blijkt uit het aantal zeges: slechts 1 in de eerste 11 races van vorig jaar ten opzichte van 6 in 2021. En ondanks de nodige pech heeft tweede rijder Sergio Perez 104 punten bijeen gereden, 40 meer dan Alex Albon op dit moment in het seizoen in 2020.

Ferrari

2020 : 6e plaats met 80 punten – beste resultaat: 2e

: 6e plaats met 80 punten – beste resultaat: 2e 2021: 3e plaats met 163 punten (+ 83) – beste resultaat: 2e

Ferrari heeft dit seizoen overduidelijk grote stappen gemaakt. De Scuderia eindigde vorig jaar als zesde in het constructeurskampioenschap en staat nu gedeeld derde met McLaren. In de eerste 11 races kwam Ferrari in 2020 tot 80 punten en heeft dat aantal nu meer dan verdubbeld tot 163. Die toename van 83 punten is de grootste groei van alle teams op de grid. Het gemiddeld aantal gescoorde punten per race steeg van 7,7 naar 14,8 punten. Een belangrijke factor is dat beide rijders nu solide scoren. Nieuwkomer Carlos Sainz behaalde 83 punten, teamgenoot Charles Leclerc scoorde er 80. Op dit moment in het vorige seizoen had de Monegask er 63 achter zijn naam staan maar teamgenoot Sebastian Vettel slechts 17. Het is echter niet het constante scoren maar ook de pure snelheid die verbeterd is. Het bewijs daarvoor werd geleverd door Leclerc, die in Monaco en Baku de pole-position opeiste en in Groot-Brittannië bijna de winst pakte.

McLaren

2020 : 4e plaats met 116 punten – beste resultaat: 2e

: 4e plaats met 116 punten – beste resultaat: 2e 2021: 4e plaats met 163 punten (+47) – beste resultaat: 3e

McLaren heeft een gezonde sprong van 47 punten of meer dan 40 procent gemaakt ten opzichte van vorig jaar, en staat momenteel op gelijke hoogte met Ferrari. Op basis van het aantal tweede plaatsen staat de formatie uit Woking op de vierde stek gerangschikt. Een jaar geleden stond McLaren op dit moment in het seizoen ook op P4, 4 punten achter Racing Point.

Het hogere puntenaantal is opvallend genoeg volledig toe te schrijven aan Lando Norris. Met drie derde plaatsen en constante scores klom hij op van 65 punten in 2020 naar 113 in dit seizoen. Zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo heeft het lastig en droeg 50 punten bij, slechts een punt minder dan Carlos Sainz na 11 races vorig jaar. De GP van Hongarije was de eerste nulscore van McLaren dit seizoen, waardoor het gemiddelde aantal punten per race daalde naar 14,8. Dat is nog altijd een solide groei ten opzichte van de 11,8 over het gehele seizoen 2020.

Alpine

2020 : 5e plaats met 114 punten – beste resultaat: 3e

: 5e plaats met 114 punten – beste resultaat: 3e 2021: 5e plaats met 77 punten (-37) – beste resultaat: 1e

Velen zullen verrast zijn door de aanzienlijke daling van het voormalig Renault-team ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de 37 punten in de Grand Prix van Hongarije staat Alpine nog altijd 37 punten achter de score na 11 races in 2020. Vorig jaar was de formatie veel constanter in de top tien te vinden. Daniel Ricciardo had op dit moment in het seizoen in z’n eentje al 78 punten behaald, meer dan Fernando Alonso en Esteban Ocon samen in 2021. Het team staat desondanks nog op de vijfde stek, maar slechts 9 punten voor AlphaTauri terwijl het vorig jaar een marge van 34 punten op Ferrari had. De gemiddelde score per race van Alpine is gedaald van 10,6 over het gehele seizoen 2020 naar 7,0.

Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B Foto: Charles Coates / Motorsport Images

AlphaTauri

2020 : 7e plaats met 67 punten – beste resultaat: 1e

: 7e plaats met 67 punten – beste resultaat: 1e 2021: 6e plaats met 68 punten (+1) – beste resultaat: 3e

De meest constante factor in de afgelopen twee seizoenen is AlphaTauri. Vorig jaar had het team uit Faenza na 11 races 67 punten bijeen gereden, dit jaar zijn dat er 68. Wel heeft het daarmee een plek gewonnen in het constructeurskampioenschap en staat AlphaTauri nu zesde, met een voorsprong van 20 punten op Aston Martin. Vorig jaar had de equipe net de 25 punten van de zege van Pierre Gasly in Monza aan het totaal kunnen toevoegen, maar dit jaar scoort het veel constanter. Door die winstpartij in Italië kwam de Fransman in de eerste 11 races in 2020 tot 53 punten, nu staat hij op 50. Teamgenoot Yuki Tsunoda heeft 18 punten verzameld, 4 meer dan Daniil Kvyat in de eerste fase van vorig jaar.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 en Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin

2020 : 3e met 120 punten – beste resultaat: 3e

: 3e met 120 punten – beste resultaat: 3e 2021: 7e met 48 punten (-72) – beste resultaat: 2e

Het voormalig Racing Point heeft de grootste terugval meegemaakt. De stal uit Silverstone heeft na 11 GP’s 60 procent minder punten op zak: een daling van 120 naar 48 punten. In het constructeurskampioenschap is het afgedaald van de derde naar de zevende positie. De 18 punten van de diskwalificatie op de Hungaroring hadden een aardig verschil gemaakt en hadden het team op P6 gebracht, voor AlphaTauri. Vergeet echter niet dat het team in 2020 15 punten in mindering gebracht kreeg vanwege de ‘copygate’. Dat maakt de daling qua gescoorde punten feitelijk nog groter. Sergio Perez scoorde vorig jaar zeer constant en had op dit punt in het seizoen 68 punten verzameld, teamgenoot Lance Stroll deed daar met 57 punten weinig voor onder. Nieuwkomer Sebastian Vettel staat nu op 30 punten en Stroll op slechts 18. De gemiddelde score per race is gedaald van 11,8 naar slechts 4,3.

Williams

2020: 10e plaats met 0 punten – beste resultaat: 11e

2021: 8e plaats met 10 punten (+10) – beste resultaat: 7e

Van 0 naar 10 punten is een enorme sprong vooruit voor Williams. Dat wordt voorlopig beloond met P8 bij de constructeurs in plaats van de pijnlijke laatste stek in 2020. George Russell was in de eerste seizoenshelft de ster van het team met enkele indrukwekkende optredens in de kwalificatie, al moest hij de beste puntenfinish van het jaar laten aan teamgenoot Nicholas Latifi. Beide Williams-mannen kwamen in de hectische Hongaarse GP in de top tien over de streep.

Alfa Romeo

2020 : 8e plaats met 5 punten – beste resultaat: 9e

: 8e plaats met 5 punten – beste resultaat: 9e 2021: 9e plaats met 3 punten (-2) – beste resultaat: 10e

Alfa Romeo heeft minder punten gescoord en is mede daardoor een plek gezakt in het constructeurskampioenschap ten opzichte van hetzelfde punt in het seizoen 2020. De formatie uit Hinwil liet potentiële kansen op goede puntenfinishes in Baku en Hongarije door de vingers glippen. De vier elfde plaatsen bewijzen dat er met een beetje meer geluk nog meer te halen valt. De snelheid van de wagen lijkt in elk geval beter dan vorig jaar het geval was.

Haas

2020 : 9e plaats met 3 punten – beste resultaat: 9e

: 9e plaats met 3 punten – beste resultaat: 9e 2021: 10e plaats met 0 punten – beste resultaat: 12e

Haas wist al voor de start van het seizoen dat er weinig eer te behalen zou zijn. Het team introduceerde geen enkele update en heeft met twee rookies ook niet de line-up om veel van te verwachten. Mick Schumacher en Nikita Mazepin komen zelden uit Q1 en hebben op zondag nog geen punt gescoord. Desondanks moeten we niet vergeten dat ervaren rotten Kevin Magnussen en Romain Grosjean na 11 races in 2020 ook slechts 3 punten verzameld hadden.

Conclusie

Welk team heeft de grootste sprong gemaakt in de eerste helft van het seizoen 2021? Red Bull Racing heeft duidelijk progressie geboekt en is nu een serieuze titelkandidaat en uitdager van Mercedes, ondanks de mindere scores op Silverstone en de Hungaroring. Onze stem gaat echter naar Ferrari. Het team heeft procentueel de grootste stap gemaakt qua gescoorde punten en heeft drie plekken gewonnen in het constructeurskampioenschap. Met twee poles en de nodige podiumplaatsen laat de Scuderia zich ook op de belangrijkste momenten van het weekend steeds vaker gelden.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto toonde zich content met de progressie: “Het puntenaantal is meer dan verdubbeld in hetzelfde aantal races. Als we naar de gehele grid kijken, zijn wij degenen die de meeste winst geboekt hebben. Kijk naar de rondetijd en de pure prestatie van de auto. We nemen de kwalificatie omdat we daar allemaal maximaal presteren. Als we het gemiddelde van het gehele seizoen [vorig jaar] nemen, stonden we 1,4 seconde van de pole af. Nu is dat 0,7 seconde. Een gat van zeven tienden is nog steeds een afstand en niet verwaarloosbaar, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar ik denk wel dat we het gat naar de top gehalveerd hebben. Dat is veelbelovend want het laat zien dat we op de juiste weg zijn.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, met Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Puntenverschil na 11 races (2021 versus 2020):

Ferrari + 83 Red Bull Racing + 80 McLaren + 47 Williams + 10 AlphaTauri + 1 Alfa Romeo -2 Haas – 3 Renault/Alpine -37 Racing Point/Aston Martin -72 Mercedes – 88

Puntenverschil na 11 races in procenten (2021 versus 2020):

Ferrari +103.75% McLaren +40.51% Red Bull +37.91% AlphaTauri +1.49% Mercedes -22.5% Renault/Alpine -32.4% Alfa Romeo -40.00% Racing Point/Aston Martin -60.00% Williams -/- Haas -/-

Verschil in positie in kampioenschap na 11 races (2021 versus 2020):

Ferrari (6e naar 3e) +3 Williams (10e naar 8e) +2 AlphaTauri (7e naar 6e) +1 Mercedes (1e naar 1e) 0 Red Bull (2e naar 2e) 0 McLaren (4e naar 4e) 0 Renault/Alpine (5e naar 5e) 0 Alfa Romeo (8e naar 9e) -1 Haas (9e naar 10e) -1 Racing Point/Aston Martin (3e naar 7e) -4

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images