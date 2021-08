Schumacher: Geen punten in eerste jaar zou geen groot drama zijn

Mick Schumacher is momenteel bij Haas bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 1. Punten heeft hij nog niet gescoord en worden ook niet verwacht tijdens de tweede helft van het jaar, doordat de auto van het Amerikaanse team dit jaar met afstand de langzaamste is. Wel is Schumacher over het algemeen teamgenoot Nikita Mazepin, eveneens een rookie, de baas in zowel de kwalificaties als de races en maakte de Duitser indruk door de Haas in Frankrijk naar Q2 te brengen. De twaalfde plaats in de GP van Hongarije is zijn beste raceresultaat tot dusver.

“Als we aan het einde van het seizoen in de kwalificaties dichter bij Q2 kunnen komen en in de races dichter bij de punten, dan zou dan voor ons een succes zijn”, laat Schumacher weten op de vraag van Motorsport.com wat een geslaagd seizoen voor hem zou inhouden. “Als we punten pakken, dan zou dat natuurlijk een geweldige bonus zijn. Dat is waar we echt op hopen. Er komen ongetwijfeld nog wel een paar gekke raceweekenden aan en hopelijk dat we op die momenten mee kunnen doen voor de punten. Maar het zou geen groot drama als we geen punten zouden scoren, want we wisten van tevoren dat het een moeilijk jaar zou worden.”

'Meten met Russell'

Schumacher geeft verder aan dat hij zich tijdens de eerste seizoenshelft vooral optrok aan Williams-coureurs Nicholas Latifi en George Russell. “Ik keek in het begin vooral naar Nicholas en later begon ik mezelf meer met George te meten en te proberen zijn snelheid te evenaren. Ik denk dat dit me ook geholpen heeft om vooruitgang te boeken en te groeien als coureur”, aldus Schumacher, die samen met Mazepin de enige is die nog op nul punten staat in 2021.

De regerend Formule 2-kampioen zegt veel bevrediging te halen uit de gevechten die hij zo nu en dan met een Williams-rijder voert. Schumacher: “Het is wel bevredigend om met een moeilijkere auto en een wagen die waarschijnlijk minder ontwikkeld is, nog steeds met een Williams te kunnen vechten. Ik denk dat dat hetgeen is wat me echt motiveert. Dat is de reden dat ik elke dag vroeg op het circuit ben en pas laat weer vertrek. Ik wil er volledig zeker van zijn dat ik gedaan heb wat ik kon om er zo dicht mogelijk bij te zitten.”