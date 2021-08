Met een jaar vertraging stapt de Formule 1 in 2022 over op het nieuwe technisch reglement. De bolides gaan volledig overhoop, met meer downforce vanuit de vloer en minder vuile lucht achter de wagens. Dat moet het spektakel ten goede komen. Voor de teams zijn het pittige tijden. Het huidige seizoen is pas halverwege maar ondertussen moet alle energie in de wagen voor 2022 gestoken worden. Daarbovenop komt het budgetplafond van 140 miljoen dollar, waardoor de bewegingsvrijheid beperkt wordt.

Alpine F1-coureur Fernando Alonso is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wagen maar durft geen uitspraken te doen over de positie in de rangorde: “We werken aan het project voor volgend jaar maar het is nog vroeg. Niemand weet wat de data betekenen want je hebt niets om je mee te vergelijken”, aldus de tweevoudig wereldkampioen. “We zijn dus allemaal realistisch en wachten tot februari. We zullen veel verrassingen zien wanneer de wagens voor het brede publiek onthuld worden. We zullen verschillende filosofieën te zien krijgen, verschillende ideeën. Het is dan het moment om scherp te zijn en om te reageren als we wat interessants zien.”

Ook topteams maken zich zorgen over 2022

De ogen zullen vooral gericht zijn op de huidige topteams Mercedes en Red Bull Racing, maar volgens Alonso heeft geen enkel team zekerheid. “Er is naar mijn mening geen enkele garantie. Zelfs de topteams die de sport nu domineren maken zich momenteel waarschijnlijk zorgen over de nieuwe regels en hoe ze de nieuwe wagens moeten interpreteren. De resultaten uit de eerste paar races van volgend jaar zijn waarschijnlijk de resultaten die we de vier of vijf jaar daarna ook zien. Een team dat aan het begin van een nieuw tijdperk qua reglementen domineert, houdt die voorsprong jaren vast. Alles komt dichterbij maar hetzelfde team blijft winnen. Volgend jaar wordt dus interessant, zeker voor de jongere rijders en hoe zij hun toekomst bepalen. Want niemand, geen enkel team, heeft de garantie op goede prestaties.”

Video: De veranderingen voor F1 2022 uitgelegd