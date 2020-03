Weerbericht Australië: Koufront kan voor verwarring zorgen

In Australië is het stilaan herfst aan het worden. Het is in Melbourne doorgaans nog aangenaam warm, maar regen en schommelende temperaturen zijn nooit uit te sluiten. De eerste race in Melbourne wordt meteorologisch gezien meteen al interessant want de weersomstandigheden laten veel variatie zien, zo heeft weerpartner Weerplaza.nl vastgesteld.

Melbourne staat bekend voor zijn "four seasons in one day", waarbij het plots zonnig en warm kan zijn, vooraleer het plots hard begint te waaien en er uit het niets regenwolken boven de stad kunnen verschijnen. Dat lijkt vooral op vrijdag het geval te zijn.

"Vrijdag is er in eerste instantie ook nog weinig aan de hand", aldus Weerplaza.nl. "De zon schijnt en de temperatuur loopt snel op tot 27 graden. Tijdens de eerste training zijn de condities dus schitterend. Bij de tweede training begint de lucht te betrekken en met wat pech trekt er dan een bui over het circuit. Vrijdagavond (lokale tijd) verwachten we een koufront verwacht. Dat betekent bewolking, buien en kans op onweer."

Door dat koufront lijken de omstandigheden op zaterdag dus niet helemaal te vergelijken met die van de eerste vrije trainingen. "Na de passage van het front daalt de temperatuur van 27 naar 18 graden en dus weten we nu al dat de data die de teams op vrijdag vergaren niet honderd procent toepasbaar zal zijn voor de kwalificatie en de race. Zaterdag wordt het namelijk slechts 17 of 18 graden waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Zondag lijkt een droge race het meest waarschijnlijk. Bij een maximum van 20 graden en een matige zuidoostenwind gaan we kijken wat dit seizoen gaat brengen."

