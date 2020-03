Vijf dingen om naar uit te kijken tijdens de F1 GP van Australië

1. DAS: Wat levert het systeem in de praktijk op?

Voor het eerste aspect moeten we even terug naar de winterse testweken in Barcelona. Terug naar donderdag 20 februari om precies te zien. Die dag maakte de wereld voor het eerst kennis met het innovatieve DAS-systeem, Dual Axis Steering. Lewis Hamilton trok het stuurwiel op rechte stukken naar zich toe, alvorens hij het stuur bij het remmen weer in een normale positie zette. Tom Coronel heeft dit tijdens een WTCR-race ook al eens geprobeerd, maar merkte dat de werking met een los stuur in handen toch net een tikkeltje minder is. Bij Mercedes functioneert het wel en gaat het om het aanpassen van de 'toe', de hoek van de voorwielen dus. Door het stuur naar zich toe te trekken, kan een coureur de voorbanden op het rechte stuk volledig recht zetten.

Dit vermindert wrijving en heeft een dubbele werking. Het levert enerzijds tijdwinst op - volgens Helmut Marko zelfs twee tienden per ronde - en vergroot anderzijds de levensduur van het Pirelli-rubber. Dat laatste kan Mercedes op tactisch vlak extra troeven geven, bijvoorbeeld door langere stints te rijden. In de testweken was men in de media opvallend open over het systeem, maar zagen we het op de baan slechts twee dagdelen. De eerste vraag luidt dus of we DAS in Melbourne wel structureel gaan zien. En de vervolgvraag luidt wat deze innovatie nou echt oplevert, naast het mentale aspect dat nagenoeg iedereen in de paddock ermee bezig is. Zozeer zelfs dat enkele concurrenten (lees: Red Bull) het systeem nog altijd illegaal achten. Hierdoor is de prangende slotvraag of er in Melbourne een formeel protest aan te pas komt. In dat geval zouden de stewards van dienst nogmaals naar het (door de FIA legaal geachte) DAS-systeem moeten kijken. Dit weekend zal ons in alle opzichten veel wijzer maken.

Tijdschema F1 Grand Prix van Australië 2020:

2. De verhoudingen vooraan: Red Bull meteen op ooghoogte van Mercedes?

Die laatste vaststelling geldt ook voor de onderlinge krachtsverhoudingen. Nagenoeg alle coureurs, teambazen en analisten zijn het er wel over eens dat Mercedes als favoriet begint. En hoe kan het ook anders als zesvoudig wereldkampioen. Daar hoort een verwachtingspatroon bij. En toch is er in de paddock hoop op een spannendere titelstrijd dan in de voorbije jaren. Die spanning wordt niet zozeer binnen Mercedes gezocht, maar wel extern. Of zoals Giedo van der Garde het treffend verwoordt: "Bottas kan best aardig meekomen, maar uiteindelijk zal Hamilton het altijd beter doen. De hoop is dus dat de topteams dit jaar binnen twee tienden of misschien wel een tiende zitten."

Bij Red Bull Racing lijkt deze ambitie best reëel. En dat is niet alleen op de hoopgevende woorden van Marko gebaseerd, die liet weten dat zijn team 'de beste winter sinds jaren' achter de rug heeft. De wintertesten bieden eveneens reden tot optimisme. Zo stond Verstappen tweede in de gecombineerde tijdenlijst en reed hij zijn persoonlijke toptijd op een compound harder dan de concurrentie. Daarnaast maakte Verstappen enkele foutjes in de derde sector en leek hij bij één vliegende ronde bewust van het gas te gaan. Mercedes heeft natuurlijk ook nog niet het achterste van de tong laten zien, maar goed: de gedachte dat Red Bull in Melbourne meteen de evenknie van Mercedes kan zijn, is minder wereldvreemd dan voorheen. Het zou voor de sport ook een goede zaak zijn, Liberty Media hoopt immers vurig op een strijd tussen de gevestigde orde (Hamilton) en de jonge kroonprinsen (Verstappen en Leclerc) in 2020.

F1 Onboard: Een rondje Albert Park

3. Ferrari: Op de baan een vraagteken, naast de baan nog veel meer

Voor een titelstrijd met Leclerc heeft Ferrari natuurlijk wel een fatsoenlijke 2020-auto nodig. Maar of dat daadwerkelijk het geval is, valt in dit stadium nog zeer te bezien. Zo waren de wintertests niet om over naar huis te schrijven en heeft Mattia Binotto intern een mail verstuurd waarin hij werknemers waarschuwt voor aanstaande teleurstellingen. Verder ligt Ferrari ook naast de baan onder vuur. Teams en media vallen over de 2019-motor en dan vooral over een 'geheime schikking' met de FIA. De zaak gaat onder criticasters al door het leven als 'Ferrari-gate'. Alhoewel die term wellicht nog een tikkeltje voorbarig is, maakt het wel duidelijk dat het laatste woord over deze zaak nog lang niet is gesproken.

Vooral omdat concurrerende teams en de FIA nu lijnrecht tegenover elkaar staan. De druk werd eerst achter de schermen opgevoerd, maar dat bood geen soelaas. Hierdoor besloten rivalen het via de publiciteit te spelen. Zeven formaties stelden een gezamenlijke brief op, waarin ze opheldering eisten van de FIA en zelfs met juridische stappen dreigden. Het antwoord van de FIA leverde eigenlijk allesbehalve opheldering op, waardoor het wachten is op vervolgstappen van de ontevreden teams. Juridische stappen zijn daarbij niet uitgesloten, aangezien enkele teams azen op het 'illegale' prijzengeld van de Scuderia. Het is een zaak die in Melbourne absoluut niet zal worden opgelost, maar wel eentje die in het Albert Park onherroepelijk ter sprake komt. De mediasessies kunnen zodoende nog wel meer vuurwerk opleveren dan alle actie op de baan. Wat Ferrari wel en niet gaat zeggen blijft een vraagteken, maar bij de concurrentie zijn de messen in ieder geval geslepen.

4. De strijd voor 'best of the rest': De 'roze Mercedes' of toch gewoon McLaren?

Achter de drie topteams belooft de Grand Prix van Australië eveneens vuurwerk op te leveren. Door stabiele reglementen moet de strijd voor de titel 'best of the rest' nog spannender worden dan voorheen. Ook al omdat Racing Point zich serieus in de debatten lijkt te mengen met de zogenaamde 'roze Mercedes'. Het team van mede-eigenaar Lawrence Stroll heeft de W10 tot in detail nagebouwd en maakte daarmee een ijzersterke indruk in Barcelona. Zozeer zelfs dat vele volgers Racing Point nu al als vierde team opschrijven in de voorspellingen. Maar dit optimisme gaat nog wel voorbij aan enkele gevestigde namen uit het middenveld. Zo lijkt Renault een tandje beter dan vorig jaar en heeft McLaren absoluut verstoppertje gespeeld in Barcelona. Tel daar de hoopgevende signalen van AlphaTauri bij op en een zinderend gevecht voor de titel 'best of the rest' lijkt geboren. In Melbourne krijgen we hopelijk een eerste episode van dit fraaie schouwspel te zien.

5. Luctor et emergo: Williams klimt weer voorzichtig uit het dal

Tot slot moeten we nog even stilstaan bij Williams. Het zorgenkindje van de Formule 1. Vorig jaar reden George Russell en Robert Kubica grotendeels voor spek en bonen mee. Men werkte een eigen kampioenschap af, maar had verder niets in de melk te brokkelen. Het paste natuurlijk niet bij de immense historie van het roemruchte team uit Grove. Waarnemend teambaas Claire Williams noemde een herhaling van zetten meteen 'ondenkbaar' en lijkt nu voorzichtig de daad bij het woord te voegen. De auto was zowaar eens op tijd klaar voor de eerste winterse testdag en als klap op de vuurpijl was Williams niet steevast onderaan de tijdenlijst te vinden. Het lek is nog niet boven, maar een strijd met (het dolende) Haas lijkt best reëel. Dit zou vooral voor George Russell een vorm van genoegdoening zijn. De Formule 2-kampioen van 2018 moet vooralsnog toezien hoe zijn leeftijdsgenoten Lando Norris en Alexander Albon veel meer indruk maken, terwijl Russell zo mogelijk nog beter is dan beide heren. Hij verdient een competitieve auto om dat aan de wereld te tonen, hopelijk vormt de race in Melbourne een eerste stap in de goede richting. Bring it on!

