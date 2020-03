Nieuwe hoofdsponsor Renault "positief" voor toekomst in F1

De deal met het logistieke bedrijf uit Dubai, die over meerdere jaren loopt, werd aan de vooravond van de Grand Prix van Australië aangekondigd. Dat is goed nieuws voor het team uit Enstone, want constructeur Renault heeft nog niet toegezegd om dit seizoen langer in de Formule 1 actief te blijven. De extra centen van de nieuwe hoofdsponsor maken een langer verblijf van het Franse merk alvast iets aantrekkelijker, zeker met het oog op het toekomstige budgetplafond en de betere verdeling van het prijzengeld.

Volgens teambaas Cyril Abiteboul is de deal een opsteker voor de toekomst van het merk in de Formule 1. “Ik denk dat het zeker helpt en het is een stap in de goede richting”, vertelde hij aan onder meer Motorsport.com. “Alles wijst in de goede richting. Er is nog niets beslist. Er blijven gesprekken lopen over het nieuwe Concorde-akkoord. Tot dat akkoord is ondertekend, is er nog niets beslist. De betere verdeling van het prijzengeld en de financiële reglementen helpen. We hebben nog steeds enkele heikele punten om aan te pakken en er heerst ook een uitdagend economisch klimaat. Maar alles gaat de goede kant op. Ik kan hier nu niet op basis van een sponsordeal zeggen dat we voor de lange termijn goed zitten, maar het helpt ons zeker."

Met medewerking van Jonathan Noble

Weet jij alles van de Formule 1 en denk je te weten wie er in Melbourne gaat winnen? Doe dan mee met de F1-managergame en maak kans op mooie geldprijzen! Klik hier en meld je aan.