Wat de pikstart van Lando Norris in Jeddah triggerde

De McLaren bewoog lichtjes voordat de lichten voor de race daadwerkelijk op groen gingen. Diverse coureurs maakten melding van een valse start voor Lando Norris. De FIA deelde echter geen straf uit, want de responder had geen onreglementaire beweging gedetecteerd. De McLaren-coureur erkende na afloop “ietwat verrast” te zijn over het feit dat hij geen straf opgelegd kreeg.

In Melbourne, waar dit weekend de Grand Prix van Australië op het programma staat, blikt Norris terug op het incident. “Dit is me nooit eerder overkomen. Sinds mijn kartdagen niet, dus ik weet niet wat er precies gebeurde. Je bent klaar voor de start, maar het was vrij donker en er waren zo veel lichten. Ik weet niet of ik simpelweg reageerde op een licht dat elders vandaan kwam, iets wat ik uit mijn ooghoek zag van mensen die aan het filmen waren of iets dergelijks. Ik reageerde ergens op, maar ik was snel genoeg om weer te stoppen. Vervolgens was dat wel nadelig voor mijn run richting de eerste bocht. Dus ik weet niet of ik de vraag kan beantwoorden wat er precies gebeurd is.”

De kwestie Pérez

Norris gaat de kwestie bespreken tijdens de FIA rijdersbriefing, om wat meer duidelijkheid te krijgen over wat er wel en niet toegestaan is. De situatie is volgens de Brit vrij onduidelijk, mede omdat Red Bull-coureur Sergio Pérez lichtjes naar voren bewoog en ook zonder straf wegkwam. “Dat rollen van Pérez was eerder een straf dan wat mij overkwam, nietwaar? Maar ook dat werd niet bestraft. Dus ik weet niet wat de regels zijn. In mijn ogen kan je voor mijn vergrijp heel gemakkelijk een zwaardere straf opleggen. Ik maak een valse start. Dat is het tegenovergestelde van wat er normaal gebeurt, want meestal heb ik dramatische reactietijden. Dit kan gezien worden als een voordeel in de startprocedure. Ik reageerde per ongeluk en dat was een feit. Wat er bij Pérez gebeurde weet ik niet. Ik weet niet of hij het bewust deed, dus daar kan ik niets over zeggen. Het helpt wel. Maar nogmaals: ik ken de regels niet precies.”