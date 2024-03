Pas "in de zomer" meer duidelijkheid over F1-toekomst Alonso

Het Formule 1-seizoen 2024 is nog maar net begonnen en Fernando Alonso baalt nu al van de overstap van Lewis Hamilton aan het einde van dit jaar naar Ferrari. Niet omdat de Spanjaard zelf het stoeltje bij de Scuderia had willen hebben, maar omdat de vrijgekomen plek bij topteam Mercedes ook voor hem nieuwe opties biedt. Want hoewel Toto Wolff ongetwijfeld het liefst Max Verstappen zou inlijven als ideale opvolger van de Engelsman, lijkt ook Alonso in theorie een kandidaat.

Om alle vragen en speculaties over zijn toekomst voor te zijn, zei Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Australië dat hij pas "in de zomer" een beslissing zal nemen over zijn toekomst. De reden? "Zodat ik niet maandenlang dezelfde vraag hoef te beantwoorden", aldus de veteraan. "Alles wat ik zeg kan verkeerd worden begrepen. Daarom zeg ik voorlopig niets totdat ik zelf de beslissing heb genomen om door te gaan."

Alonso gunt zichzelf de nodige tijd om tot een besluit te komen en wil nadrukkelijk "niets overhaasten", ook omdat hij op dit moment nog bezig is met het ordenen van zijn eerste indrukken over de Aston Martin AMR24. "Het is allemaal zo hectisch dat dit niet het juiste moment is om na te denken over 2025", zegt de tweevoudig wereldkampioen.

Hij wil echter ook niet al te lang wachten met het inlichten van Aston Martin. "Dat is mijn prioriteit. Ik ben loyaal omdat het team me twee jaar geleden een kans heeft gegeven en daar ben ik dankbaar voor. Als ik besluit om door te gaan, maar geen overeenstemming bereik met Aston Martin, zal ik ergens anders kijken. Maar dat zou pas de tweede optie zijn."

Initiatief houden

Het belangrijkste voor Alonso is om niet af te wachten wat anderen doen, maar zelf de regie in handen te houden. "Dat is altijd zo geweest", aldus de 42-jarige coureur. "Soms heeft dat me geholpen en soms heeft het me pijn gedaan. Maar ik heb altijd zelf besloten wanneer ik een team verlaat en wanneer ik bij een team instap, wanneer ik stop met Formule 1 en wanneer ik terugkom. Dit keer beslis ik wat ik volgend jaar ga doen. En ik ga niet volgen wat anderen doen, ik ga mijn eigen richting bepalen. Zo ben ik nu eenmaal."