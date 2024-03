Waarom Norris niet werd bestraft voor zijn pikstart tijdens F1-race in Jeddah

Lando Norris had zich op de zesde plaats gekwalificeerd voor de race op het Jeddah Corniche Circuit. Bij de start was op de onboard camerabeelden van zijn McLaren MCL38 duidelijk te zien dat hij vlak voor het doven van de vijf rode lichten een hupje naar voren maakt. De te vroege beweging werd direct opgemerkt en gemeld door George Russell die naast Norris stond opgesteld.

Hoewel iedereen ervan uitging dat Norris bestraft zou worden voor zijn ‘valse start’, besloten de racestewards geen verdere actie te ondernemen, omdat was gebleken dat de beweging van Norris de FIA-transponder in zijn auto niet had geactiveerd. Het standaard elektronische apparaatje dat elke F1-auto aan boord heeft, is de enige geldige parameter om te bepalen of een auto een jumpstart maakt, ook al zeggen de videobeelden iets anders. Omdat de beweging van Norris binnen de bestaande toleranties bleef, kwam de Engelsman er zonder straf mee weg.

"De stewards hebben de gegevens van het positionerings- en signaleringssysteem en de video bekeken en vastgesteld dat de video leek aan te tonen dat auto #4 bewoog voordat het startsignaal werd gegeven", aldus de verklaring van de stewards. "De door de FIA goedgekeurde en geleverde transponder op de auto gaf echter geen jumpstart aan. Artikel 48.1 a) van de Formula One Sporting Regulations stelt duidelijk dat het oordeel of er al dan niet sprake was van een jumpstart moet worden geveld aan de hand van de transponder en die gaf geen jumpstart aan. Gezien de omstandigheden hebben we geen verdere actie ondernomen."

Lando Norris, McLaren F1 Team, praat met de media Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Heb er niets mee gewonnen"

Toen Norris na afloop van de race door Sky Sports F1 werd gevraagd naar het incident, zei de McLaren-coureur: "Ik weet niet wat er gebeurde, het ging zo snel. Ik ging gewoon een beetje naar voren en probeerde toen weer te stoppen. Daarna ging ik weer rijden, maar over het algemeen heb ik er niets mee gewonnen." Norris eindigde uiteindelijk de Grand Prix van Saudi-Arabië zaterdag als achtste.

Het is niet voor het eerst dat de FIA een pikstart door de vingers ziet. Valtteri Bottas werd in 2020 tijdens de Grand Prix van Hongarije vrijgesproken van een vergelijkbaar vergrijp. En een jaar eerder ontsnapte Sebastian Vettel – destijds voor Ferrari rijdend – in Japan aan een straf.

F1-update: Onze terugblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië