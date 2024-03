Max Verstappen onoverwinnelijk? “Zelf kijk ik daar niet zo naar”

Met overwinningen in Bahrein en Saudi-Arabië had het Formule 1-seizoen 2024 niet veel beter kunnen beginnen voor Max Verstappen. Gezien de comfortabele wijze waarop de races werden gewonnen, is de algemene verwachting dat de Red Bull-coureur ook dit jaar de wereldtitel pakt.

Verstappen lijkt op het moment onoverwinnelijk, maar de drievoudig wereldkampioen denkt daar zelf anders over. “Ik kijk daar zelf niet zo naar. Als coureur moet je natuurlijk wel altijd het geloof hebben dat je de beste bent op de grid. Maar aan de andere kant ben ik er niet heel erg mee bezig dat ik zo moet denken.”

“Ik heb een goed gevoel over de auto en geniet er gewoon van”, gaat hij verder. “Dat is genoeg voor mij. Ik doe altijd mijn best tijdens een raceweekend en probeer altijd het maximale eruit te halen. En als je dan over een geweldige auto beschikt, kun je geweldige dingen bereiken.”

Vrij krankzinnig

Verstappen kan zondag zijn tiende opeenvolgende Grand Prix-zege boeken, waarmee hij zijn record van vorig jaar kan evenaren. Toen won hij vanaf Miami alle races tot en met Italië. In Singapore kwam een einde aan de zegereeks, maar in Japan pakte Verstappen de draad weer op zodat hij er in Melbourne weer tien op een rij van kan maken.

Als Motorsport.com vraagt of hij ooit gedacht had dat hij zijn bijzondere prestatie van vorig jaar zo snel weer zou kunnen herhalen, antwoordt hij: “Het is vrij krankzinnig natuurlijk. Maar ik denk zelf niet al te veel over dit soort dingen na. Ik bekijk het steeds per weekend. Natuurlijk is het geweldig dat we de kans hebben om weer tien op een rij te winnen, maar ik vind het belangrijker dat we altijd punten scoren en het kampioenschap winnen. Dat is waar je elk jaar voor gaat.”

“Het hangt van veel kleine details af”, zegt hij over hoe de RB20 het in Albert Park kan doen. “We moeten er voor zorgen dat de balans van de auto goed is en we moeten de banden zien te begrijpen – we rijden hier dit jaar met zachtere banden dan vorig jaar. Maar als we die dingen voor elkaar hebben, zouden we een goede wagen moeten hebben.”