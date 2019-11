Preview Amerika: Zesde titel Hamilton, honderdste race Verstappen

Een zege bleek afgelopen weekend in Mexico nog niet goed genoeg voor Hamilton om de strijd om de wereldtitel definitief te beslechten, doordat teamgenoot Valtteri Bottas zijn Mercedes naar de derde plek loodste. Aankomende zondag heeft de Brit echter al aan een achtste genoeg om het kampioenschap in zijn voordeel te beslissen, waardoor de kans groot is dat hij als zesvoudig wereldkampioen naar de laatste twee races in Brazilië en Abu Dhabi afreist.

Gezien de enorme voorsprong die Ferrari sinds de zomerstop op motorisch gebied lijkt te hebben, zal er ook komend weekend weer serieus rekening moeten worden gehouden met het Italiaanse team. Het voordeel zal op het Circuit of the Americas echter minder groot zijn dan op een baan als Spa of Monza, gezien de bochtige eerste en derde sector van de Texaanse omloop. Daarnaast heeft Mercedes laten zien dat het op zondag nog altijd prima mee kan komen, het extra vermogen helpt Ferrari vooral in de kwalificatie doordat de motor maar voor korte duur in het hoogste standje kan worden gezet. Rusland en Mexico hebben bovendien aangetoond dat zelfs een volledig rode eerste startrij nog niet hoeft te betekenen dat aan het einde van het weekend een Ferrari-coureur de grootste trofee krijgt overhandigd.

Hamilton is in elk geval een vaste klant op het podium van Austin. Sinds het Circuit of the Americas in 2012 aan de Formule 1-kalender is toegevoegd, eindigde hij er alleen in 2013 niet op het ereschavot. De Brit won in 2012 de eerste editie van de Amerikaanse Grand Prix in Austin met een McLaren en schreef deze race daarna ook in 2014, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam. Alleen in 2013 en 2018 was er dus een andere winnaar. In 2013 was het Sebastian Vettel die aan het langste eind trok met het team van Red Bull en werd Hamilton vierde. Vorig jaar ging Kimi Raikkonen er met de zege vandoor door nipt voor Max Verstappen, die een bijzonder knappe inhaalrace reed vanaf de achttiende startplek, en Hamilton, die van pole vertrok maar de leiding bij de start al kwijt was, te finishen. Het was Raikkonens eerste overwinning sinds de Australische Grand Prix van 2013 en het zal waarschijnlijk ook zijn laatste eerste plek in de Formule 1 zijn.

Honderdste race Verstappen

Verstappen komt zondag voor de honderdste keer aan de start van een Grand Prix. De Nederlander heeft sinds zijn debuut in 2015 al heel wat indrukwekkende dingen laten zien op het hoogste niveau van de autosport, ondanks dat hij nog altijd maar 22 jaar is. Zeven overwinningen, één pole-position, 28 podiumplaatsen en liefst 890 WK-punten vormen de oogst van de eerste honderd races. Daar mag de Limburger best tevreden over zijn, ondanks dat zijn ambities veel verder reiken, al is het alleen maar om wat hij ermee teweeg heeft gebracht in Nederland en daarbuiten. Circuits over de hele wereld kleuren oranje, ongeveer een miljoen Nederlanders kijken de Formule 1-races op tv en volgend jaar is er zowaar weer een Nederlandse Grand Prix op Zandvoort, iets wat velen tot voor kort nog als onmogelijk hadden gehouden.

Hamilton, Vettel en Bottas lieten zich na de laatste race in Mexico kritisch uit op de aanvallende rijstijl van Verstappen, maar zoals BBC-analist en oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer ook al in zijn column betoogde, deed de Limburger niets verkeerd in die wedstrijd. Verstappen had in de eerste bochten een akkefietje met Hamilton, maar het was de Mercedes-coureur die het risico nam door te proberen om de Red Bull buitenom in de eerste bocht te passeren. Een momentje van de Brit zorgde ervoor dat hij en Verstappen vervolgens samen bij de tweede bocht het gras op gingen, waardoor de Nederlander buiten zijn schuld om terugviel naar P8. De inhaalmanoeuvre op Bottas in de vierde ronde was een gedurfde actie waar we er juist graag meer van willen zien in de Formule 1. Dat Verstappen een lekke band opliep, was bijzonder ongelukkig, maar over de schreef ging hij bij dat duel geenszins. Het was gewoon hard racen. Dat deze mannen het nodig vinden om kritiek te geven op hun jongere collega, kan maar één ding betekenen: ze zien hem als een serieuze bedreiging. Verstappen kan het dus nog maar het beste opvatten als een compliment.

Duidelijkheid over 2021

Nog voordat de actie op vrijdag begint, wordt er donderdag eerst duidelijkheid verwacht over de nieuwe regels voor 2021. De World Motor Sport Council zal stemmen over de nieuwe Formule 1-reglementen, die vervolgens naar buiten worden gebracht. Een en ander wordt vervolgens tijdens een persconferentie in Austin worden toegelicht door de hoge heren. Een belangrijk moment, aangezien er lang aan de nieuwe regels is gewerkt en de verwachtingen ervan hoog zijn: de Formule 1 moet er nog spannender op worden. Ook de ontwerpafdelingen van de teams zullen hiernaar uit hebben gekeken, aangezien grote regelveranderingen veel voorbereidingstijd vragen. Bovendien hebben de meeste coureurs vanwege de aanhoudende onzekerheid over de reglementen hun contracten tot en met 2020 laten lopen. Aan de managers straks de taak om uit te vissen welk teams het best gesitueerd zijn voor 2021.

De coureurs gaan vrijdag om 17.00 uur voor het eerst de baan op voor de eerste training. De tweede oefensessie volgt later die dag om 21.00 uur. De kwalificatie is zaterdag om 22.00 uur, nadat tussen 19.00 en 20.00 de laatste training is gehouden. De race gaat zondag om 20.10 uur van start.