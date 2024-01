Presentatiedatum F1-auto Visa CashApp Racing Bulls bekend

Het is een drukke dag voor het Formule 1-team van Visa CashApp Racing Bulls - het voormalige AlphaTauri. De formatie uit Faenza heeft naast de bekendmaking van de nieuwe naam ook direct uit de doeken gedaan wanneer de auto gepresenteerd wordt. De presentatie vindt op 8 februari in Las Vegas plaats. Het gaat hierbij om de onthulling van de kleurstelling van de wagen van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda, de definitieve bolide ziet pas tijdens de wintertest formeel het levenslicht.

Het is opvallend dat de renstal voor Las Vegas kiest als locatie voor de onthulling van de auto voor het komende F1-seizoen. In het verleden hield het team de presentaties doorgaans klein, met de keuze om in de gokstad wordt er met die traditie gebroken. Toch valt de keuze goed te verklaren, voor naamgevers Visa en CashApp is de locatie van belang. Zij hopen veel aandacht te genereren door de presentatie in Nevada.

Naar verluidt gaat Racing Bulls op 12 februari een shakedown organiseren met de nieuwe auto. Die wordt om de hoek van de fabriek in Faenza gedaan op het circuit van Misano.