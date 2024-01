Officieel: Dit is de nieuwe naam van het AlphaTauri F1-team

Nagenoeg een jaar geleden - tijdens de wintertest van 2023 - circuleerden er geruchten door de paddock dat Red Bull het tweede team van de hand zou willen doen. Dit zou het gevolg zijn van het nieuwe bestuur bij het energiedrankenmerk, waar na het overlijden van Dietrich Mateschitz Oliver Mintzlaff - voormalig CEO van RB Leipzig - het stokje op sportgebied overnam. Hij was niet te spreken over de prestaties van de tweede formatie, niet op de baan en evenmin financieel. Red Bull heeft nadien een andere afslag genomen: een bod van naar verluidt een miljard euro op het toenmalige AlphaTauri is afgewezen, waarna Helmut Marko heeft laten doorschemeren dat er geen verkoop, maar juist een naamswijziging zou volgen.

Het zusterteam van Red Bull Racing heeft van 2006 tot en met 2019 de naam Toro Rosso gedragen, waarna de formatie begin 2020 is omgedoopt tot AlphaTauri. Die wijziging was bedoeld om het kledingmerk van Red Bull in de etalage te zetten, maar heeft niet het beoogde effect gehad. Ondanks de mondiale zichtbaarheid van het Formule 1-team zijn de effecten voor het kledingmerk tegengevallen. Bovendien waren Mintzlaff en de overige Red Bull-kopstukken van mening dat het team lucratiever kon worden door andere partijen te binden. Tegelijkertijd wilde het team een zekere mate van continuïteit waarborgen, om niet jaarlijks van naam te veranderen bij het wisselen van sponsoren. Het leek in eerste instantie sec tot 'Racing Bulls' zonder sponsornamen te leiden, maar zoals bleek bij het uitlekken van de naam via het Instagramaccount is er nadien een andere keuze gemaakt. 'Visa Cash App RB' is de officiële, nieuwe teamnaam geworden, waarbij de letters RB nog steeds op Racing Bulls zouden moeten duiden. Het is na Toro Rosso en AlphaTauri de derde naam sinds het team uit Faenza onder de vleugels van Red Bull valt.

Red Bull schakelt slim met nieuwe sponsoren Visa en Cash App

Over hoofdsponsor(s) van het team is in de voorbije maanden druk gespeculeerd. Zo zou het team in gesprek zijn geweest met Hugo Boss en zou nadien Adidas interesse hebben getoond. In realiteit zijn Visa en Cash App uit de bus gekomen als de nieuwe sponsoren, die ook in het gepresenteerde logo terug te vinden zijn. Visa is gevestigd in Foster City (Californië) en bekend van de creditcards, terwijl Cash App een mobiele applicatie is waarmee gebruikers geld over kunnen maken.

Beide sponsoren komen volgens informatie van deze website uit de koker van 'Red Bull F1 Marketing', een overkoepelend orgaan dat sinds kort de sponsorzaken voor zowel Red Bull Racing als ook Visa Cash App RB regelt. Deze nieuwe structuur heeft als voordeel dat Red Bull geen 'nee' meer hoeft te verkopen aan sponsoren als de advertentieruimte bij het zeer succesvolle hoofdteam is vergeven. Sponsoren kunnen worden doorgeschoven naar het zusterteam als daar interesse voor bestaat. Bovendien voorkomt deze opzet dat het tweede team steeds op eigen houtje nieuwe partners moet zoeken. De vijver wordt voor beide teams groter. Het is ook naadloos terug te zien aan de deal met Visa. Zo valt in het persbericht te lezen dat Visa naast titelsponsor van Visa Cash App RB ook zichtbaarheid krijgt met logo's op de Red Bull-auto's van Max Verstappen en Sergio Perez. Daarnaast zal het met vereende krachten een team op de been brengen in de F1 Academy.

"Het is fantastisch om onze nieuwe identiteit te kunnen onthullen nu we nieuwe partners verwelkomen en een nieuwe fase van ons Formule 1-team ingaan", laat CEO Peter Bayer in een eerste reactie weten. "Faenza gaat een nieuw tijdperk met het raceteam in, waarbij we natuurlijk trouw blijven aan het opleiden van jong talent, maar tegelijkertijd de blik meer gaan richten op de grootste prijzen in de Formule 1. We hebben een gewaagde visie voor de teamleiding met Laurens Mekies en mezelf en we hebben nu toekomstgerichte partners met Visa en Cash App aan onze zijde. Het maakt de reis waar we aan begonnen zijn zeer interessant."

De nieuwe identiteit tekent de nauwere banden tussen Red Bull Racing en Visa Cash App RB, hetgeen ook op technisch vlak geldt. Zo moet de nieuwe structuur met Mekies en Bayer leiden tot een nauwere samenwerking met Christian Horner en zijn meer activiteiten van het team verplaatst naar Milton Keynes. Daar komt bij dat het zusterteam heeft laten doorschemeren zoveel mogelijk onderdelen van Red Bull Racing over te nemen, logischerwijs zover het reglement dat toelaat. Onder meer Zak Brown heeft zijn zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling, al benadrukt Horner dat alles binnen het reglement gebeurt. Met de nieuwe identiteit wil de formatie uit Faenza technisch en commercieel meer tegen de grote broer aanleunen in de hoop sportief te profiteren en financieel winstgevend(er) te worden.