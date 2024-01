Netflix maakt lanceringsdatum Drive to Survive seizoen zes bekend

De Formule 1-serie Drive to Survive is al jaren een vaste waarde op Netflix. In de serie krijgen de fans een kijkje achter de schermen van het afgelopen F1-seizoen en ook in 2023 heeft de camera van het streamingsplatform weer genoeg beelden mogen schieten bij de teams. Het duurde even voordat bekend werd wanneer de serie te zien is, maar aan dat wachten is een einde gekomen. Op woensdag maakte Netflix bekend dat op 23 februari het seizoen volledig te zien zal zijn.

De datum is niet zonder reden gekozen. Net als voorgaande seizoenen wordt de serie een week voordat de eerste Grand Prix van het jaar op het programma staat gelanceerd. Ook staat de serie op het platform op het moment dat de laatste dag van de wintertest in Bahrein plaatsvindt, waardoor de fans naadloos van de tests naar de serie kunnen om aan hun portie Formule 1-beelden te komen. Het komt dus als opwarmertje voor het nieuwe seizoen, waardoor zowel Netflix als de Formule 1 veel kijkers hopen te trekken. Zeker in de Verenigde Staten lijkt dat goed te lukken. Mede dankzij de serie worden tijdens de drie Amerikaanse Grands Prix recordinkomsten gegenereerd en de F1-race in Austin was afgelopen jaar stijf uitverkocht. Ook andere races zien een toename in de kaartverkoop en schrijven dat mede aan het succes van Drive to Survive toe.

Producer James Gay-Rees liet eerder in een interview met F1.com al weten dat komend seizoen een bijzonder mooi seizoen kan worden en dat hij optimistisch is over de reviews. "We zijn hier heel trots op", verklaarde de producer, die onder andere ook aan de Senna-documentaire mee heeft gewerkt. "We hebben alle veranderende statistieken met de jongere demografie gezien. Het is voor elke grote organisatie moeilijk om deze groep te bereiken, zeker omdat er zoveel aanbod is. Om zo'n grote groep nieuwe fans naar de sport te brengen zorgt voor veel genoegdoening."

Over het productieproces was Gay-Rees ook te spreken. "Het is niet makkelijk om deze serie te maken, maar we houden van het proces en van deze wereld", legt de Brit uit. "Laat deze serie nog lang doorgaan!"