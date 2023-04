VIDEO: Max Verstappen rapste in rommelige eerste training GP Australië Max Verstappen is in Australië razendsnel uit de startblokken gekomen. De Red Bull-coureur was na iets minder dan een uur trainen de snelste in Melbourne. Lewis Hamilton en Sergio Perez volgden op respectievelijk de plaatsen twee en drie, maar moesten wel een gat laten naar de regerend wereldkampioen. Bekijk hier een uitgebreide samenvatting.