Horner helder richting Verstappen en Perez: "Ze kennen de regels"

Na twee raceweekenden bezet Red Bull Racing de eerste twee stekken in het rijderskampioenschap. Beide coureurs hebben al een race gewonnen en vooral het grote gat met de concurrentie sprak boekdelen. Het maakt dat vriend en vijand in de paddock al voorzichtig denkt aan een titelstrijd tussen Max Verstappen en Sergio Perez, waarover eerstgenoemde met een lach zei: "Nou, dan is het in ieder geval mooi overzichtelijk en zal de beste aan het eind van de rit winnen."

Tegelijkertijd heeft het verleden aangetoond dat een titelstrijd tussen twee teamgenoten niet altijd zonder slag of stoot verloopt. Red Bull wil natuurlijk een Mercedes 2016-scenario voorkomen. Teambaas Christian Horner laat zijn coureurs vrij om met elkaar te racen, maar doet daarbij wel een dringend beroep op hun gezonde verstand. "Er is geen reden om aan te nemen dat het lastig gaat worden tussen Max en Checo. Beide mannen zijn natuurlijk competitief ingesteld en beide zijn ook coureurs die dolgraag willen winnen, maar ze kennen onze regels. Het team moet altijd op de eerste plek komen, zeker in deze fase van het jaar", laat Horner in de persconferentie voor teambazen weten.

Met die laatste woorden maakt Horner duidelijk dat het voor Red Bull belangrijk is om nu zoveel mogelijk punten te vergaren en om de concurrentie meteen op grote achterstand te zetten, ook met het doorlopen van de windtunnelstraf in het achterhoofd. "Wij weten dat we niet dezelfde mogelijkheden hebben als andere teams in de doorontwikkeling, in ieder geval niet als je het over de windtunnel hebt. Daardoor is het voor ons cruciaal om nu al zoveel mogelijk punten te pakken en in een vroeg stadium afstand van de anderen te nemen in het kampioenschap. We weten namelijk dat concurrerende teams nog wel terugslaan later in het jaar."

Kan Perez een heel jaar met Verstappen strijden? "Consistentie cruciaal"

Er moet nu dus collectief en maximaal worden geoogst. Dat gezegd hebbende, denken de coureurs natuurlijk ook aan hun eigen belang. Zo haalde Verstappen in extremis de snelste raceronde bij Perez weg in Jeddah en heeft de Mexicaan niet onder stoelen of banken gestoken dat hij dit jaar voor niets minder dan de wereldtitel gaat. Volgens Perez is dit de beste kans uit zijn carrière om die hoofdprijs te pakken, maar verkeert hij ook in de vorm van zijn leven, een vorm die nodig is om een heel jaar mee te doen? "Afgaande op deze twee races achter elkaar, dan verkeert hij in zijn beste vorm, ja. Vorig jaar heeft hij ook wel een paar geweldige races gereden, denk bijvoorbeeld aan Singapore, waar hij een prachtige overwinning heeft behaald. Maar hij heeft het nu erg goed gedaan in de eerste twee raceweekenden van dit jaar en blaakt van het zelfvertrouwen. Dat is precies wat we willen, we willen twee coureurs die elkaar pushen."

Horner voegt wel toe dat het belangrijkste aspect voor Perez nog moet komen en pas gaandeweg het seizoen duidelijk wordt. Incidenteel een race winnen is immers andere koek dan een jaar lang constant presteren in een titelstrijd. "Dit seizoen is een marathon", reageert de Brit. "Dus ja, het allerbelangrijkste is dat je consistent bent gedurende de 23 races. Dat zal uiteindelijk het verschil maken. Maar goed, Checo heeft in ieder geval een goede start achter de rug."

VIDEO: Een ronde onboard met Sergio Perez door het Albert Park van Melbourne