VIDEO: Leclerc geeft leiding uit handen met crash in Frankrijk

De Grand Prix van Frankrijk begon nog goed voor Charles Leclerc, die de leiding relatief eenvoudig wist te behouden bij de start. Daarna slaagde Max Verstappen er in de eerste stint wel in om druk te zetten, maar een echte inhaalpoging kwam er niet. Niet lang daarna slaagde Leclerc erin om een gaatje te slaan ten opzichte van de Red Bull-coureur, die in ronde 16 naar de pits kwam om zijn mediums in te wisselen voor een set harde banden.

Twee ronden later had Leclerc zijn pitstop nog altijd niet gemaakt en terwijl Verstappen de boodschap kreeg om te pushen, ging het helemaal mis voor Leclerc. De Monegask van Ferrari was halverwege bocht 11 toen de achterkant van de F1-75 plotseling om nog onduidelijke reden uitbrak. Dat kon Leclerc niet opvangen, waardoor hij in een spin belandde en met de voorkant van zijn auto in de bandenstapels eindigde. Zo is de Franse GP vroegtijdig voor hem ten einde gekomen, terwijl de rest van het veld achter de safety car belandde.

Het dreigt voor Ferrari hoe dan ook een vervelende race te worden. Carlos Sainz had zich na de safety car-fase opgewerkt naar de vijfde positie, maar hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release bij zijn pitstop.

Video: Leclerc verspeelt kans op zege met crash