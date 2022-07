VIDEO: Zhou krijgt straf na botsing met Schumacher in Frankrijk

De safety car moest in ronde 18 van de Franse Grand Prix op het asfalt verschijnen na de crash van Charles Leclerc. Enkele ronden later stuurde Bernd Mayländer de Mercedes-AMG GT weer naar de pits om de race weer op gang te brengen, maar het volgende incident liet niet lang op zich wachten.

In ronde 22 zette Mick Schumacher de aanval in op Zhou Guanyu voor de zeventiende positie in de race op Circuit Paul Ricard. De Haas-coureur nam veel snelheid mee door bocht 10 en zette zijn bolide in bocht 11 aan de buitenkant bij de Alfa Romeo. Zhou kende aan de binnenkant van de bocht echter een klein momentje, waardoor hij Schumacher op zijn rechter achterwiel raakte. De Duitser belandde daardoor in een spin, maar hij kon zijn weg zonder noemenswaardige schade vervolgen. Zhou liep intussen schade op aan zijn voorvleugel, die hij meteen liet vervangen door de pits in te rijden. De stewards achtten hem bovendien schuldig aan het incident, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden heeft ontvangen.