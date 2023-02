Viaplay trekt meer dan 1,2 miljoen abonnees in eerste jaar in Nederland

In maart 2022 zette Viaplay de eerste stappen op de Nederlandse markt. De Scandinavische streamingdienst troefde Ziggo af in de strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland. In het eerste jaar heeft de aanbieder een solide groei doorgemaakt. Na Q3 kon Viaplay al melden dat er meer dan een miljoen abonnees waren, inmiddels is dat aantal verder uitgebreid naar meer dan 1,2 miljoen. In totaal heeft Viaplay in alle markten 7,3 miljoen gebruikers.

In de presentatie van de kwartaalcijfers van Q4 2022 werd ook de entree in Nederland benoemd. CEO Anders Jensen: “We zijn toegetreden tot twee nieuwe markten: Nederland en Polen. In beide landen hebben we nu meer dan 1,2 miljoen abonnees. Daarmee groeien zij snel richting onze grootste markt: Zweden.” Op de vraag in hoeverre de lange winterstop zonder Formule 1-actie heeft geresulteerd in een flink aantal opzeggingen, antwoordt Jensen: “De seizoensgebonden opzeggingen waren lager dan verwacht. We hebben in deze periode veel F1-gerelateerde content toegevoegd aan ons platform, evenals andere programma’s passend bij het publiek. Dat heeft zich uitbetaald. In Nederland is minder dan tien procent van de abonnees na afloop van het seizoen vertrokken. De meesten daarvan keren nu ook weer terug.”

In veel landen waar Viaplay actief is, bestaan verschillende pakketten voor de gebruikers. Afhankelijk van de voorkeuren kan een pakket gekozen worden voor een hogere of lagere prijs. In Polen is er vanaf dit jaar bijvoorbeeld een speciaal premium-pakket met daarin Formule 1. Voor Nederland staat zo’n dergelijk systeem nog niet op de rol, benadrukt de CEO: “We willen eerst zo veel mogelijk van ons potentieel benutten. Daarna kunnen we beginnen met verschillende prijsniveaus. Zodra de markt er rijp voor is, gaan we daar naar kijken. Een opzet zoals in Polen is op dit moment niet gepland voor Nederland, maar het staat wel op de roadmap voor de langere termijn.”

