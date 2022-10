Viaplay doorbreekt grens van 1 miljoen abonnees in Nederland

Viaplay is sinds maart 2022 actief in Nederland, met als belangrijkste troef de Formule 1-uitzendrechten. Het aantal abonnees van de Scandinavische streamingdienst is sinds de entree op de Nederlandse markt gestaag gegroeid. Inmiddels is de eerste grote mijlpaal bereikt, zo maakt de aanbieder bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers: de grens van een miljoen abonnees is doorbroken.

CEO en president Anders Jensen liet weten: “De internationale operaties presteren beter dan gepland, en we hebben de belangrijke mijlpaal van meer dan een miljoen abonnees op zowel de Nederlandse als Poolse markt bereikt.” In totaal heeft Viaplay over alle markten ruim 6,4 miljoen subscribers, een groei van 78 procent ten opzichte van het afgelopen jaar.

Jensen vervolgt: “De internationale Viaplay-operaties hebben 685k abonnees opgeleverd in dit kwartaal, meer dan het dubbele van het aantal nieuwe abonnees in het vorige kwartaal. De toevoeging van de Britse Premier League-rechten in Polen en Nederland hebben bijgedragen aan de groei. We verwachten dat onze internationale operaties vanaf 2024 op jaarlijkse basis winstgevend zijn, een jaar eerder dan verwacht. Dit komt door de combinatie van hogere salesgroei dan voorspeld, en de prioritering van investeringen in Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De inkomsten zijn eveneens gegroeid, mede veroorzaakt door de hogere prijs in Nederland.” Daarmee doelt hij op de huidige maandprijs van 13,99 euro na de introductieprijs van 9,99 euro in de eerste periode van het jaar.”

Komend jaar wil Viaplay uitbreiden naar Amerika en Canada, terwijl ook de Formule 1-rechten voor Polen bemachtigd zijn.