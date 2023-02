Alonso: Lawrence Stroll gaat zeker slagen in F1, slechts kwestie van tijd

Toen maandag na de Hongaarse Grand Prix het bericht op de digitale deurmat landde, gingen vele wenkbrauwen omhoog: Fernando Alonso verruilt Alpine voor Aston Martin. Het betekende een overstap van het vierde team uit de constructeursstand naar het team dat toen nog voorlaatste stond. Aan het eind van de rit wist Aston Martin beslag te leggen op P7, al is dat nog altijd niet om over naar huis te schrijven. "Maar ik geloof echt in dit project", countert Alonso zelf. "Anders had ik deze overstap ook niet gemaakt."

Dolblij met keuze om Alpine in te ruilen voor Aston Martin

In Abu Dhabi liet de Spanjaard weten dat hij bij het tekenen 'honderd procent blij was' maar na zijn eerste optreden voor Aston Martin tijdens de Pirelli-bandentest 'meer dan honderd procent'. Tijdens de presentatie van de nieuwe AMR23 lijkt dat goede gevoel nog niet bepaald afgebot. "Ik ben nu eigenlijk nog meer tevreden, dat wordt iedere dag alleen maar meer. Ik ben in januari vaak naar de fabriek geweest en iedereen helpt elkaar daar. De coureurs helpen elkaar, ook met Stoffel [Vandoorne] en Felipe [Drugovich] erbij, en alle afdelingen werken samen. Er is teamwork en daar houd ik van. Ik geef zelf altijd honderd procent en verwacht dat ook van de mensen waar ik mee werk."

Alonso spreekt van een dynamische omgeving. Zo trekt het team later dit jaar in de nieuwe fabriek, zijn er met onder meer Dan Fallows technische kopstukken aangetrokken en staat er met de AMR23 een autoconcept dat in de nabije toekomst verder uitgewerkt kan worden. Al die dingen tezamen maken dat Alonso één ding zeker weet: Aston Martin wordt op termijn wereldkampioen. "We staan natuurlijk onder leiding van Lawrence [Stroll] en ik ken hem al lang. Hij heeft succes gehad in veel dingen en heeft veel projecten in zijn leven tot een succes gemaakt. Ik weet zeker dat het in de Formule 1 niet anders zal zijn. Vroeg of laat gaat hij slagen", laat Alonso aan onder meer Motorsport.com weten.

Stroll en co op termijn aan een wereldtitel helpen?

Voor Alonso is het logischerwijs te hopen dat de progressie relatief snel gaat. Hij lijkt weliswaar de eeuwige jeugd te hebben, maar ook voor hem komt er onvermijdelijk een eind aan zijn F1-carrière. "Ik geloof in de kans om nog eens wereldkampioen te worden met dit team, al zal het natuurlijk niet dit jaar worden. Ik kan hier ook niet zeggen dat we dit jaar voor een overwinning gaan vechten, want dan zou ik liegen. Hopelijk beginnen we wel met een competitieve auto, kunnen we die doorontwikkelen richting de tweede seizoenshelft en kunnen we dan eens profiteren als er iets geks gebeurt, bijvoorbeeld met wisselvallig weer", hoopt Alonso dus op een verdwaalde podiumplaats. "Maar ik merk in dit team heel duidelijk dat de mensen niet tevreden zijn met een vierde plaats, en ook niet met een derde of tweede plaats. Dat is uiteindelijk wel de mentaliteit die je moet hebben."

Alonso is er dus van overtuigd dat het team op termijn succes boekt, al is de vraag of hij dan nog van de partij is. Gek genoeg zegt Alonso er ook vrede mee te hebben als hij nu een goed fundament kan neerleggen, waarmee het team en zelfs teamgenoot Lance Stroll later kan oogsten. "Ik ken Lance al sinds 2012, toen ik bij Ferrari reed en hij in de Ferrari Driver Academy zat. Dat is dus al elf jaar... Het is prachtig dat we nu het team kunnen delen en hopelijk samen kunnen werken aan een Aston Martin dat in de toekomst kampioenschappen kan winnen. Als ik dan nog rijd, zou dat natuurlijk prachtig zijn. Maar als ik dan niet meer rijd, dan ben ik er ook trots op om onderdeel te hebben uitgemaakt van deze organisatie. Als Aston Martin op een dag het kampioenschap domineert zoals Red Bull dat met Vettel en Webber heeft gedaan en Mercedes met Hamilton en Bottas, dan kan ik deze jongen naast me [Lance Stroll] misschien helpen om te vechten voor het kampioenschap. Daar zou ik dan ook best trots op zijn, dat ik heb kunnen bijdragen aan de eerste stapjes van dit merk."