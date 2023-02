Kijk terug: Ferrari onthult gloednieuwe F1-bolide voor 2023

De start van het Formule 1-seizoen 2023 nadert. Over slechts anderhalve week wordt de enige wintertest in de aanloop naar de seizoensstart gehouden in Bahrein en nog een week later vindt op dezelfde locatie ook de eerste race van de nieuwe jaargang plaats. De eerste zeven teampresentaties zijn zodoende al achter de rug, wat betekent dat drie teams nog niets hebben laten zien van hun nieuwe bolide: dat zijn Ferrari, Mercedes en Alpine (op een filmdag op Silverstone na). Ferrari brengt daar als eerste verandering in door de nieuwe auto voor het aankomende seizoen op Valentijnsdag te onthullen. De oudste renstal in de Formule 1 stelt dan de SF-23 voor.

Ferrari keerde in 2022 terug in de strijd om de overwinningen, nadat het team daarvoor twee moeilijke jaren kende. Desondanks was de tweede plaats bij de constructeurs niet voldoende om teambaas Mattia Binotto in het zadel te houden. De Italiaan is na 28 jaar trouwe dienst bij de Scuderia vertrokken en wordt vervangen door Frederic Vasseur, die hiervoor teambaas van Alfa Romeo was. Qua rijders is er daarentegen wél stabiliteit bij Ferrari. Net als de afgelopen twee seizoenen vormen Charles Leclerc en Carlos Sainz ook in 2023 weer het rijderspaar. Vorig jaar was de combinatie goed voor vier overwinningen, al waren er ook kansen op dagsucces die verloren gingen door technisch malheur, tactische fouten en incidenten van de coureurs zelf. Het doel voor 2023 is in ieder geval duidelijk, want Ferrari CEO Benedetto Vigna gaf al aan dat alleen de wereldtitel telt.

Dat betekent dat er binnen Ferrari hoge verwachtingen zijn, die op de schouders rusten van de gloednieuwe SF-23. De nieuwe bolide van Leclerc en Sainz wordt dinsdagochtend voorgesteld aan het grote publiek. De presentatie begint om 11.25 uur en is live te volgen via de livestream bovenaan deze pagina. Later op de dag komt de nieuwe auto naar verwachting al in actie tijdens een demo-evenement op het eigen circuit van Fiorano, waarna Leonie Oude Elferink en Ronald Vording de onthulling van de SF-23 bespreken in een nieuwe F1-update. Woensdag draait de nieuwe Ferrari vervolgens een filmdag op het circuit van Imola.