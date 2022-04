NENT geeft kwartaalcijfers vrij na lancering Viaplay in Nederland

Dat blijkt uit de presentatie die CEO Anders Jensen heeft gegeven aan de aandeelhouders van NENT. “De lancering van Viaplay in Nederland heeft al onze verwachtingen overtroffen”, zegt Jensen. “Het was de belangrijkste schakel in het aantal betalende abonnees, dat in het eerste kwartaal opliep met maar liefst 778.000 abonnementen. In het eerste kwartaal groeiden we voor de vijfde achtereenvolgende keer met dubbele cijfers als we kijken naar de organische verkopen.”

In totaal heeft Viaplay in alle landen waar het actief is zo’n 4,7 miljoen abonnees, een groei van zo’n 52 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan komt zo’n 1,2 miljoen van buiten Scandinavië. In het kwartaalverslag schrijft Jensen dat “Nederland verantwoordelijk is voor de meerderheid van de internationale abonnees”.

NENT-directeur Peter Nørrelund liet begin deze maand in een interview met De Telegraaf weten erg blij te zijn met de wijze waarop de lancering in Nederland verlopen is. "Ik had niet durven dromen van een beter begin", zei de topman destijds. Viaplay werd op 1 maart gelanceerd in Nederland. Het Nederlandse team was aanwezig bij de Formule 1-wintertesten in Bahrein en deed vervolgens vanaf locatie verslag van de eerste races van dit seizoen in Bahrein en Saudi-Arabië.

De cijfers van de NENT Group zijn relevant omdat de kijkcijfers niet meer geopenbaard worden sinds Ziggo Sport geen live-rechten meer heeft van de Formule 1. Daardoor is ook het kijkgedrag van de Nederlandse Formule 1-fan drastisch veranderd. Zo had de kijker ook de keuze om de Formule 1 voortaan te consumeren via F1 TV, de eigen streamingdienst van de klasse. De Formule 1-organisatie geeft geen cijfers vrij over de betalende abonnees van die dienst. F1 TV bevat momenteel geen Nederlands commentaar, maar volgens de organisatie wordt dat later dit jaar alsnog toegevoegd.

De kijkcijfers van de Formule 1-samenvattingen op Ziggo Sport worden wel via Stichting Kijkonderzoek geopenbaard. Afgelopen zondag keken op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select gecombineerd zo’n 129.000 mensen naar de samenvatting van de Grand Prix van Emilia-Romagna die om 17.00 uur ’s avonds uitgezonden werd met commentaar van Olav Mol. Rond dezelfde tijd werd ook de samenvatting uitgezonden op NPO1. Dat trok maar liefst 803.000 kijkers.