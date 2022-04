Viaplay reageert voor het eerst op kritiek Formule 1-uitzendingen

De Formule 1-rechten lagen jaren bij Ziggo Sport, maar vorig jaar werd bekend dat hier verandering in zou komen. De NENT legde heel wat miljoenen neer om voor drie jaar de koningsklasse uit te zenden in Nederland via streamingdienst Viaplay. De online streamingdienst gaf aan dat de uitzendingen van F1 serieuzer en journalistieker moesten worden. Vanaf november werden de eerste nieuwe namen bekendgemaakt, zo werd onder meer duidelijk dat voormalig NOS-presentatrice Amber Brantsen de rol van Rob Kamphues zou overnemen. Lange tijd was het onduidelijk of ook de vertrouwde stem van Formule 1-commentator Olav Mol mee zou verhuizen. Dat gebeurde niet. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk werden als de nieuwe commentatoren gepresenteerd en hier kreeg Viaplay nog voor de start van het seizoen veel kritiek op.

Verwacht geen polonaise als Max Verstappen wint Peter Nørrelund

Het seizoen is inmiddels twee Grands Prix oud en dus kan Viaplay zelf ook terugblikken op de start van hun F1-tijdperk in Nederland. Nørrelund geeft aan heel tevreden te zijn en zegt dat Viaplay er in geslaagd is om mooie producties neer te zetten. "Formule 1 ligt de mensen in Nederland tegenwoordig zo na aan het hart, dus het zorgt ook voor een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel", aldus Nørrelund tegen De Telegraaf. "Ik had niet durven dromen van een beter begin. Natuurlijk zijn er zaken die kunnen verbeteren, maar dat is altijd het geval.” Exacte kijkcijfers geeft de Viaplay-topman niet vrij, maar stelt dat het beter is dan verwacht.

Wie op social media geregeld langs de reacties over Viaplay scrolt, ziet dat de zender veel kritiek krijgt. Zo vindt men dat Viaplay het te serieus aanpakt en dat er weinig beleving is in de studio. Nørrelund is blij met alle meningen. "Dit betekent dat we bezig zijn met iets interessants. Social media is aan de ene kant een zegen, maar aan de andere kant ook een vloek. We weten dat mensen niet van verandering houden, maar we kunnen onze koers niet laten afhangen van allerlei meningen. Ja, we doen het anders dan onze voorganger Ziggo. Als we hen zouden gaan kopiëren, hadden we zeker gefaald.”

Met name de nieuwe commentatoren Valkenburg en Heemskerk krijgen er flink van langs. Op de sociale media-kanalen zijn er veel mensen die vragen om de terugkeer van Mol. Volgens Nørrelund was het een bewuste keuze om niet met Mol in zee te gaan, al heeft hij wel veel respect voor de F1-commentator. "Dat mensen dat bekritiseren vind ik helemaal prima, maar ik kan er ook niet heel veel mee. We praten met heel veel mensen en doen ons huiswerk. Je hebt zeker twee mensen nodig. Misschien wel drie, daarom is er ook nog een race control (Allard Kalff, red.). Alles om de kijker zo goed mogelijk te informeren.”

Ook trok Viaplay een aantal nieuwe analisten aan en heeft men op locatie in de vorm van onder meer tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen internationale experts. "We maken geen gebruik van Mika Häkkinen om op de grid te dansen of alleen maar grappen te maken. Nee, maar omdat hij een tweevoudig wereldkampioen is en ongekend veel ervaring en kennis heeft", gaat Nørrelund verder. "Verwacht niet dat we met glazen bier in de studio zitten en de polonaise lopen als Verstappen een race wint."

Naast het nieuwe presentatieteam heeft een grote groep kijkers ook opmerkingen over de kwaliteit van de stream. Zo zou deze geregeld haperen of onscherp zijn, maar volgens Nørrelund kan dat ook liggen aan de eigen internetverbinding of het apparaat waar men het op kijkt. "Streamen is iets anders dan kabeltelevisie. Wij kunnen als aanbieder een perfect signaal hebben, maar we zijn ook afhankelijk van het signaal van de ontvanger. De kwaliteit van een nieuwe smart-tv is soms ook anders dan van een ouder model. Daarnaast verschilt het streamen van sport weer met dat van een film of serie."