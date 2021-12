Mol niet naar Viaplay: “Komt als donderslag bij heldere hemel”

Woensdagavond werd duidelijk dat Nordic Entertainment Group voor een frisse wind kiest tijdens de Formule 1-uitzendingen. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk gaan samen het commentaar verzorgen zodra de F1 in 2022 naar Viaplay verhuist. Dat betekent het einde van het tijdperk Olav Mol als vaste tv-commentator bij de races, terwijl ook pitreporter Jack Plooij niet de overstap gaat maken.

Het nieuws dat NENT voor andere commentatoren kiest bij de F1-uitzendingen, komt als een verrassing voor Mol. “Dit komt voor ons ook als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt Mol aan AD.nl. Eerder gaf Plooij in gesprek met Motorsport.com Nederland al aan dat er nog geen gesprekken met NENT hadden plaatsgevonden en dat geldt ook voor Mol, die overigens wel begrip toont voor de keuze van Viaplay. “Als ze een andere kant op willen, dan staat ze dat natuurlijk vrij. Je weet altijd dat die kans bestaat als een nieuwe partij instapt. In het verleden gebeurde dat nooit, nu wel. In de sportwereld is dat natuurlijk niet zo vreemd. Daar houd je in je achterhoofd altijd rekening mee.”

De keuze van NENT voor Valkenburg en Heemskerk betekent dat het even wennen gaat worden voor de tv-kijkers. Mol is sinds 1991 vrijwel onafgebroken het geluid van de Nederlandse F1-uitzendingen geweest, maar daar komt op televisie in ieder geval verandering in. Toch zegt Mol dat hoe dan ook niet gaat verdwijnen als commentator. Zo heeft Grand Prix Radio – de radiozender waar Mol aan verbonden is – in ieder geval tot en met 2023 de Nederlandse radiorechten van de Formule 1 en de partijen zijn in gesprek om die overeenkomst te verlengen. Op die manier blijft het geluid van Mol hoogstwaarschijnlijk ook in 2022 en daarna te horen bij de F1-races.