Plooij: “Olav en ik hebben nog geen contact gehad met NENT”

De uitzendrechten van de Formule 1 verhuizen deze winter van Ziggo Sport naar de Nordic Entertainment Group (NENT), een Scandinavische streamingsdienst die de races vooral via het eigen ViaPlay aan het Nederlandse publiek zal gaan aanbieden. De Nederlandse Formule 1-uitzendingen worden al jarenlang van commentaar voorzien door Olav Mol, met Jack Plooij als vaste verslaggever in de paddock. Mogelijk komt daar volgend jaar echter verandering in.

In gesprek met Motorsport.com Nederland blikt Plooij uitgebreid terug op de voorbije Formule 1-races en wordt de pitreporter ook alvast gevraagd naar zijn plannen voor 2022. Op de vraag of hij net als de uitzendrechten van Ziggo Sport meeverhuist naar NENT, moet hij echter het antwoord schuldig blijven: “Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee”, vertelt Plooij. “Zoals we nu hier zitten, met nog zes races te gaan, is er nog geen contact geweest met NENT. We hebben nog niemand gesproken, Olav en ik niet.”

'Ik heb nog wel een verrassing voor NENT'

Al te veel zorgen zegt Plooij zich overigens nog niet te maken. Bovendien is er ook een kans dat hij ook zonder NENT actief blijft in de Formule 1: “Ben ik in paniek? Nee. Als NENT denkt dat ze het zonder mij moeten doen, dan moeten ze dat gaan doen. Het is wel lastig, want ik heb nog wel een verrassing voor NENT. Daar kan ik nog niet zoveel over vertellen, maar er zit wel een staartje aan nog. Dus als NENT het niet zou willen, dan zouden er misschien nog andere openingen zijn.”

Bloed, zweet en tranen

In de video bovenaan deze pagina wordt er niet alleen vooruitgeblikt op 2022. Met de schrijver van het nieuwe boek De magie van de Formule 1 blikken we ook uitgebreid terug op de vijf races die sinds de zomerstop zijn verreden. Zo vertelt Plooij bijvoorbeeld wat hem het meeste is bijgebleven van die vijf races, waarom Niki Lauda in zijn ogen wordt gemist bij het Formule 1-team van Mercedes en hoe een zenuwachtig lachje van Lewis Hamilton verraadt dat de Brit zich in de titelstrijd met Max Verstappen misschien stoerder voordoet dan hij daadwerkelijk is. Uiteraard blikken we ook nog even terug op het oranjefeest in Zandvoort, waar Plooij aan de monteurs van Red Bull Racing kon gaan uitleggen wie André Hazes is…

