Het budgetplafond ligt voor dit seizoen op 140 miljoen dollar, zo’n 130 miljoen euro. De stijgende kosten van items die onder het huidige financiële reglement vallen, zorgen echter voor kopzorgen bij de Formule 1-teams. Zelfs voor de grote spelers is het moeilijker geworden om aan het budgetplafond te voldoen. Verschillende teams zijn een lobby gestart om het budgetplafond te verhogen of een andere aanpassing door te voeren, anderen zijn juist van mening dat de huidige parameters tijdens dit seizoen behouden moeten blijven.

Formule 1-topman Ross Brawn geeft toe dat er inderdaad gekeken gaat worden naar het budgetplafond. Het is een van de onderwerpen die dinsdag tijdens de vergadering van de F1 Commissie in Londen voorbij gaat komen. “De inflatie moeten we zeker in acht nemen”, zegt Brawn. “Toen we deze regels ontwikkelden, speelde inflatie amper een rol. Het was voorspelbaar, maar dat is nu wel anders. Als je kijkt naar de industriële toepassing, zoals een F1-team, dan heb je ruwe materialen nodig en veel mankracht, dat kost op dit moment heel veel. Ik denk dat we daar een oplossing voor moeten vinden.”

McLaren is altijd een groot voorstander geweest van het budgetplafond, maar teambaas Andreas Seidl erkent dat er inderdaad gekeken moet worden naar de huidige omstandigheden. “We zijn voorstander van het budgetplafond en zullen het principe verdedigen, maar speciale omstandigheden zoals momenteel het geval is vragen om een open dialoog en denkwerk van verschillende kanten. Er moeten aanpassingen doorgevoerd worden. Dat is waar wij op dit moment staan in deze specifieke discussie. Zeker nu het seizoen aan de gang is en er onverwachte dingen gebeurd zijn. We moeten kijken naar een oplossing, we moeten plannen maken om er goed mee om te gaan.”

Eventuele reglementswijzigingen kunnen niet direct doorgevoerd worden, vindt Alfa Romeo-voorman Fred Vasseur. “Je kunt niet elk weekend de reglementen veranderen omdat een bepaald team meer wil uitgeven aan ontwikkeling”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. “Als de wagen te zwaar is, of dat je toestemming wilt om extra dingen te doen. Er is een reglement opgesteld, we moeten ons aan die regels houden. Als er onvoldoende rekening is gehouden met de inflatie, dan moeten we daar voor de toekomst naar kijken. We hebben het op papier staan, iedereen was akkoord toen we ervoor getekend hebben. Nu moeten we de regels volgen.”